第一遭！10名俄罗斯士兵遭控战争罪受追捕

乌克兰/俄罗斯

乌克兰总检察长星期四在其Telegram账户上宣布，10名俄罗斯士兵因涉嫌在乌克兰基辅布查Butcha犯下战争罪而于周四被起诉，他们将被追捕。

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据法新社今天报道称，乌克兰检察官说：隶属于俄罗斯第35军的第64摩托化步枪旅的10名士兵因残忍对待平民和其他违反战争法和惯例的行为而被起诉。

根据调查，俄罗斯军队在3月占领布查期间，"将没有参与敌对行动和没有武装的平民扣为人质。乌克兰检察官说：占领者没有给他们食物或水。

据乌克兰检察官指控说：“犯罪嫌疑人让他们跪下，用布条和粘纸蒙住他们的眼睛，用塑料绳绑住他们的手，并威胁说要向他们开枪，以杀死他们。”

乌克兰检察官指控说，俄罗斯士兵为了获得有关乌克兰军队下落信息，对平民酷刑拷问对他们造成了伤害。他们被拳打脚踢，腿部、脚趾和身体躯干被打伤。

乌克兰检察官说：“占领者还抢劫了当地居民，拿走了他们的个人物品和家用设备。”

乌克兰检察官说，“这十个俄罗斯士兵将被搜捕、抓获并绳之以法。”

自4月2日法新社发现20具身着民衣的人的尸体横躺在布查的一条街道上，引发国际谴责和全世界的愤怒以来，乌克兰第一次发布战争罪指控书。

法新社说，乌克兰指控俄罗斯军队犯下战争罪，但俄罗斯否认有任何责任，并指布查的尸体是基辅 "上演的"谎言。

联合国秘书长古特雷斯28日抵达布查等基辅郊区城镇查看俄罗斯军队留下的杀戮乌克兰平民罪证遗址，并呼吁俄罗斯总统普京与国际刑事法庭合作，对俄罗斯军队所被指控犯有战争罪进行调查。