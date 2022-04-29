乌克兰基辅布查幸存者见证俄军杀戮

乌克兰/俄罗斯/布查

位于基辅郊区的布查已成为3月占领该地区的俄罗斯军队被指控犯下暴行的象征。虽然4月2日发现的20具民衣男子的尸体散落在亚布隆斯卡街的图像在全世界引起了震惊，但布查幸存者看到和经历的残暴情景却可能永远困扰着他们。

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据法新社今天报道称，当维塔利-吉沃托夫斯基闭上眼睛时，他看到的是头上被套着白色袋子的被逮捕者，还有基辅附近布查的房子里被俄罗斯士兵用步枪枪管末端顶推的那些受害者。吉沃托夫斯基告诉法新社，这个两层楼的房子被一些俄罗斯士兵变成了监狱，也变成他、他的女儿和一个邻居的地狱。

吉沃托夫斯基在已被烧毁的房屋废墟前回忆说：“我们都害怕得发抖，因为我们能听到俄国人对他们的囚犯所作所为。我们都很绝望。”

虽然4月2日发现的20具民衣男子的尸体散落在亚布隆斯卡街的图像在全世界引起了震惊，但幸存者看到和经历的事情也可能永远困扰着他们。

60岁的维克多-查提洛（Viktor Chatylo）说，他从自家车库的天窗拍下了暴力见证。

而在俄国士兵进入布查之前，即2月24日入侵开始后的几天，布查是基辅西北部的一个安静的郊区。 2月27日，一辆俄罗斯坦克进入维塔利-耶沃托夫斯基家的院子里，开始向附近的一栋大楼开火，大楼的上面几层即刻起火了。

大约一周后，俄罗斯士兵进入维塔利的房子，将他和他20岁的女儿娜塔莉亚锁在地下室，警告说如果他们试图离开，就会被杀死。在房子地面层上，俄罗斯士兵们建立了一个野战医院和指挥部。这座房子离发现20具尸体的亚布隆斯卡街只有一分钟的步行路程。

为了保住性命和救出女儿，维塔利小心地在俄罗斯士兵面前只说俄语，说家事和对上帝的信仰。但他很快就看到他们把第一个头上套着袋子的被抓到的人带进来，往后至少有七个人被套上头套带进来。然后俄罗斯士兵开始审讯，殴打和受害者的尖叫。

在他的被摧毁的房子里，随处可见俄国人占领的痕迹：军粮、作战手册和一个小木棍，上面用俄文手工刻着 "MORALE "字样。

维塔利和他的女儿随后与街对面的邻居，67岁的柳德米拉-基兹洛娃（Lyoudmyla Kizilova）一起经历了他们的磨难，她的丈夫刚刚被俄罗斯人枪杀。维塔利请求俄罗斯人让这个老人过来，基兹洛娃还在为她的丈夫瓦列里-基兹洛夫被杀害而震惊。

她告诉法新社，70岁的瓦莱里于3月4日从他和柳德米拉避难的地窖中出来时被杀害。基兹洛娃说她听到了一声枪响，一片寂静，然后是一个俄罗斯士兵的命令："如果这里还有人，就出来，否则我就扔手榴弹！"俄罗斯士兵们并没有告诉她丈夫的遭遇，但命令她可以返回地窖。

当夜幕降临时，基兹洛娃拿着电筒冒险外出寻找丈夫，她这样发现了瓦莱里的尸体：她哭着控诉说，"他在倒在那里，头部中弹，流了很多血。但我找到了他。"是在第二天，基兹洛娃被允许到地窖里加入吉沃托夫斯基一家的藏身。

几天后，即3月9日，俄国士兵将基兹洛娃的丈夫埋在了花园里。然后他们还想给柳德米拉基兹洛娃倒了一杯他们从房子里拿出来的威士忌酒。但她拒绝了。

第二天，基兹洛娃设法离开该地区。维塔利和他的女儿也设法在同一天离开，他们只是告诉俄罗斯士兵，他们要去看一个亲戚。但当维塔利从地下室上来向俄罗斯士兵告假外出时，他在厨房里看到了可怕的一幕：三名被抓的人都跪在地上，头上套着一个袋子，双手被反绑。

到了4月25日，当维塔利引导让法新社记者看他的房子瓦砾时，他说他看到囚犯当时被扣的地方似乎有一层干固的血迹，房子已被战火摧毁。当时俄罗斯士兵允许他和他的女儿离开，条件是他们必须返回，并威胁说如果他们违背诺言就炸毁房子。

维塔利说："愿上帝能够让所有的人都避免遭遇此难，而我们只是侥幸活下来了。

法新社说，对于像维塔利或基兹洛娃这样的幸存者来说，持久性创伤的风险很大。妇女权利组织 "La Strada "乌克兰分部的协调员阿廖娜-克里沃利亚克（Alyona Kryvoulyak）说："有些人已经有创伤后应激障碍，有些人以后会有症状。但我们每个人都会有不同症状的战争创伤。"

对于从车库里看到一切的亚布隆斯卡街居民维克多-查提洛来说，现阶段最重要的是保存记忆。他冒着生命危险拍照，以便 "他的孩子和孙子能够看到所发生的一切，不是在电视上，而是在战争下的生活中"。他说，那些看到战争暴行的人 "在数百年内都会铭记住它"。