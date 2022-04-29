俄罗斯精准导弹？一名记者基辅家中丧生

乌克兰/俄罗斯

乌克兰自由电台在一份声明中说，该电台的一名记者和节目制作人周四在联合国秘书长古特雷斯访问乌克兰首都期间，在俄罗斯对基辅的袭击中丧生。稍早，乌克兰方面报告，俄罗斯昨天对基辅发射的导弹，造成1人死亡，8人受伤。俄罗斯军方今天证实用精准导弹袭击了基辅。没有消息称俄罗斯军队导弹袭击爆炸点距离古特雷斯在基辅的访问活动有多远。法国与德国等国纷纷谴责俄罗斯导弹袭击。

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据法新社引述乌克兰自由电台今天在其网站上说，该台记者Vira Ghyrytch死于俄罗斯对她在市中心附近居住的25层住宅楼的导弹袭击。该声明说，该记者的尸体于周五在废墟下被发现。Ghyrytch女士自2018年起为自由电台基辅分社工作，此前曾在乌克兰多家电视台工作。

首都基辅市长维塔利-克里琴科早些时候说，至少有一人在这次袭击中丧生，这是4月17日以来基辅发生的第一起导弹袭击爆炸事件，但基辅市长没有透露受害者的身份。他说，救援人员在清理现场的废墟时 "发现了一具尸体"。法新社记者看到救援人员从废墟中拉出一个装有尸体的袋子。

基辅市长还报告说，自2月24日俄罗斯入侵开始以来，总共有100多名基辅居民包括4名儿童被杀，435人受伤。

俄罗斯今天证实了一次使用 "高精度、长距离武器 "的袭击，称其目标是乌克兰首都的 "太空公司 "Artem的车间。

据法新社，3月底，一名俄罗斯记者Oksana Baulina在拍摄早些时候基辅Podil中心区的一个购物中心遭到俄军袭击造成损失时，被火箭弹击中炸死。

据保护记者委员会称，自俄罗斯的侵乌战争开始以来，至少有7名记者在乌克兰被杀害。