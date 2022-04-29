北约部队即将展开大规模军演 援乌力度提升

军演

为了震慑对乌克兰发动入侵的俄罗斯，西方国家将在未来几周在欧洲多地展开一系列军事演习。参加演习的有数万名北约和北大西洋国家的军人，以及大批飞机、坦克、大炮和装甲车辆。演习地点将分别在芬兰、波兰、北马其顿以及爱沙尼亚和拉脱维亚边界一带。

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美联社引用英国野战部队司令拉尔夫·伍德迪斯（Ralph Wooddisse ）中将的话说：“这次部署的规模和英国军队的专业素养、训练质量和灵活性对侵略者产生的震慑作用之大将是欧洲在本世纪中前所未有的。”

相关军事部署将在本周从芬兰开始。美国、英国、爱沙尼亚和拉脱维亚等国的部队将举行“箭镞演习”（Exercise Arrow），提高他们与芬兰部队的合作能力。

另外，还有大约4500名部队本周在北马其顿举行“快速反应演习”，伞兵部队和攻击直升机也将参加。参加这次行动的有美国、英国、阿尔巴尼亚、法国和意大利的部队。

5月份，由英国、法国和丹麦1万8千名军人组成的北约部队将在爱沙尼亚和拉脱维亚边界举行“刺猬演习”。

5月下旬，大约1000名英国军人将与另外十一个国家的部队一起在波兰参加 “捍卫者演习”。

英国国防大臣华莱士表示，“欧洲的安全从来没有如此重要”，“我们的军队将与北约盟友和合作伙伴国家的部队一起进行这些演习。”

华莱士还表示，“联合远征部队”将在冷战以来规模最大的联合部署行动中展示出“团结和力量”。

北约秘书长斯托尔滕贝格周四表示，北约已经做好准备，将在今后数年继续支持乌克兰反击俄罗斯的战争，北约给基辅提供的武器援助将不只是苏式武器，还有西方国家制造的先进武器和系统。

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