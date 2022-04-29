布林肯：美国强烈支持瑞典芬兰加入北约

布林肯支持瑞典和芬兰

美国国务卿安东尼‧布林肯（Antony Blinken）4月29日表示，如果瑞典和芬兰决定加入北约（NTAO），美国将“强烈支持”。布林肯周四在美国众议院外交委员会举行的听证会上表示：“世界已经发生了相当大的变化，其中一种变化方式是，两国都非常希望成为北约成员。”

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布林肯表示：“当然，我们期待他们做出这一决定。如果这是他们的决定，我们将强烈支持。”

布林肯告诉提问的加州民主党众议员吉姆‧科斯塔（Jim Costa），他不能提供一个时间表，但指出“这两个国家正在非常积极地考虑”。

两个多世纪以来，瑞典一直避免加入北约军事联盟。芬兰与俄罗斯接壤，曾与俄罗斯打了几十场战争，但在二战后寻求中立地位，而且在整个冷战期间及冷战结束后都没有寻求加入北约。

但自俄罗斯入侵乌克兰以来，瑞典和芬兰都已重新考虑目前的立场，两国公众对加入北约的支持率也有所上升。

如果北约这次真的东扩，这将标志着俄乌战争迄今为止所产生的最重大地缘政治后果。芬兰加入北约将使俄罗斯与北约成员国的陆地边界增加一倍。不过，北约扩张需要征得30个成员国的一致同意。

据美联社报导，北约秘书长延斯‧斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）周四表示，欢迎瑞典和芬兰加入北约。

“这是它们的决定。”他说，“但如果它们决定申请，芬兰和瑞典将受到热烈欢迎，我预计这一过程会很快。”

美国一直明确表示，它支持北约的开放政策，允许任何国家申请加入。但美国在说明下一步的行动方面一直比较谨慎。

据《华盛顿邮报》报导，一位不愿透露姓名的北欧外交官说：“他们（美国官员）说话一直非常谨慎，总是说我们有一个开放的政策来决定，他们就到此为止。”

这位外交官说，与他过去从美国听到的相比，布林肯的讲话更有力地支持了瑞典和芬兰获得北约成员国资格。

他说：“过去，他们不想给人留下他们正试图引诱瑞典和芬兰加入北约的印象。他们不想不必要地惹恼俄罗斯人”。