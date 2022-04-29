布林肯支持瑞典和芬兰

布林肯：美国强烈支持瑞典芬兰加入北约

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Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, lors d’un exercice militaire sur la base de Bardufoss, en Norvège, le 25 mars 2022
Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, lors d’un exercice militaire sur la base de Bardufoss, en Norvège, le 25 mars 2022 © YVES HERMAN / REUTERS
作者： 法广
5 分钟

美国国务卿安东尼‧布林肯（Antony Blinken）4月29日表示，如果瑞典和芬兰决定加入北约（NTAO），美国将“强烈支持”。布林肯周四在美国众议院外交委员会举行的听证会上表示：“世界已经发生了相当大的变化，其中一种变化方式是，两国都非常希望成为北约成员。”

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布林肯表示：“当然，我们期待他们做出这一决定。如果这是他们的决定，我们将强烈支持。”

 

布林肯告诉提问的加州民主党众议员吉姆‧科斯塔（Jim Costa），他不能提供一个时间表，但指出“这两个国家正在非常积极地考虑”。

两个多世纪以来，瑞典一直避免加入北约军事联盟。芬兰与俄罗斯接壤，曾与俄罗斯打了几十场战争，但在二战后寻求中立地位，而且在整个冷战期间及冷战结束后都没有寻求加入北约。

但自俄罗斯入侵乌克兰以来，瑞典和芬兰都已重新考虑目前的立场，两国公众对加入北约的支持率也有所上升。

如果北约这次真的东扩，这将标志着俄乌战争迄今为止所产生的最重大地缘政治后果。芬兰加入北约将使俄罗斯与北约成员国的陆地边界增加一倍。不过，北约扩张需要征得30个成员国的一致同意。

据美联社报导，北约秘书长延斯‧斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）周四表示，欢迎瑞典和芬兰加入北约。

“这是它们的决定。”他说，“但如果它们决定申请，芬兰和瑞典将受到热烈欢迎，我预计这一过程会很快。”

美国一直明确表示，它支持北约的开放政策，允许任何国家申请加入。但美国在说明下一步的行动方面一直比较谨慎。

据《华盛顿邮报》报导，一位不愿透露姓名的北欧外交官说：“他们（美国官员）说话一直非常谨慎，总是说我们有一个开放的政策来决定，他们就到此为止。”

这位外交官说，与他过去从美国听到的相比，布林肯的讲话更有力地支持了瑞典和芬兰获得北约成员国资格。

他说：“过去，他们不想给人留下他们正试图引诱瑞典和芬兰加入北约的印象。他们不想不必要地惹恼俄罗斯人”。

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