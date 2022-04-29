朔尔茨访日 启动对华新政策

舒尔茨

德国总理朔尔茨首次访问亚洲，首先访问的不是中国，而是日本。德国媒体大多认为，这是德国对华政策转变的信号。

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德国广播电台认为，朔尔茨访问日本，向日本发出了友好信号。日本在能源供应上，也和西方保持一致，尽力摆脱对俄国的依赖。朔尔茨首访亚洲，访问的不是中国，而是日本。这显然与前任默克尔的亚洲政策有所不同。朔尔茨在军备政策上宣告，将实现时代转折。如果可以按照他的意愿来行事，他肯定在对华政策上也愿意来个时代转折。

德国电视一台报道说，这是朔尔茨第三次离开欧洲进行访问，第一次访问亚洲。他的前任默克尔和施罗德总是首先访问中国，而朔尔茨首先访问了日本。双方达成协议，下一年开启两国政府磋商会议。在亚洲，德国目前只和中国和印度开启了政府磋商会议机制。朔尔茨表示，访问日本是为了对日本扶持西方的乌克兰政策表示感谢。朔尔茨寻求的是和日本并肩前行。

德国《商报》认为：朔尔茨明显加强了与东京的关系，在讨好东京。与此同时，德国政府威胁中国，如果中国在乌克兰战争中帮助俄罗斯，德国将实施制裁。柏林开启了新的对华政策。

德国《明镜》周刊认为，就在德国联邦议会就向乌克兰提供重武器进行辩论的同时，朔尔茨飞向了日本，称赞了日本对西方的乌克兰政策的扶持。朔尔茨受到争议的旅行也是对扶持俄罗斯的北京领导层发出的一个信号。朔尔茨之旅是一个反华之旅。