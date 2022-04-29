莫斯科高调证实用高精度导弹袭击基辅 吓唬古特雷斯

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俄罗斯军方今天证实向乌克兰基辅发射了高精度导弹，摧毁乌克兰航天企业制造设施。俄罗斯发射导弹袭击当天，联合国秘书长古特雷斯抵访基辅察看基辅布查伊尔平等遭受俄罗斯军队占领时虐杀当地平民的遗址。乌克兰总统泽连斯基谴责称俄罗斯此举意在羞辱联合国及古特雷斯。

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据法新社今天报道称，俄罗斯周五证实，在联合国秘书长安东尼奥-古特雷斯访问期间，俄罗斯用 "高精度 "武器对乌克兰首都基辅实施了打击。

据俄罗斯国防部在一份简报中说，俄罗斯军队用远程高精度武器摧毁了基辅市的Artiom航天公司的车间。

据法新社稍早报道称，联合国秘书长古特雷斯28日访问期间基辅传有爆炸声。乌克兰一名部长谴责此为“令人发指的野蛮行径”。

乌克兰总统泽连斯基谴责称，俄罗斯对基辅的轰炸旨在“羞辱联合国”。

报道称，联合国秘书长古特雷斯28日在基辅举行的新闻发布会上承认，联合国安理会“未能阻止和结束”乌克兰战争。古特雷斯说， “安理会未能尽其所能阻止这场战争。” 并称这是“令人非常失望、沮丧和愤怒的”。

俄罗斯没有确指军方昨天使用了哪一种新型高精确导弹准确轰炸基辅的一个工业设施。