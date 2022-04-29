【视频】联合国秘书长访基辅意外见证俄军轰炸

2022年4月28日，联合国秘书长访问基辅之际，俄军数枚导弹轰炸这座城市。图为遭轰炸后的基辅街头场景。

联合国秘书长古特雷斯亲访莫斯科与基辅，希望推动俄乌两国与联合国合作，组织人道走廊。普京政权以意想不到的方式，做出了不能再明确的回答。古特雷斯4月28日离开莫斯科，抵达乌克兰首都之际，这座已经平静了两周的城市突然遭遇俄罗斯导弹轰炸，至少造成十余人受伤。在基辅，古特雷斯无奈承认：联合国安理会既未能阻止这场战争，也未能停止这场战争。点击法国24电视台视频了解详情。

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这是自俄罗斯2月24日发动入侵乌克兰战争以来，联合国秘书长首次亲赴俄乌两国。4月26日，古特雷斯抵达莫斯科，与俄罗斯外长会谈后，与俄罗斯总统普京会晤。他再次呼吁俄乌双方尽快达成停火，并呼吁两国与联合国合作，组建人道走廊。根据联合国随后发表的会谈公报，普京原则上同意联合国和国际红十字会参加马里乌波尔被困在亚速钢铁厂内的平民撤离行动。

不过，原则上的同意显然并不影响军事打击行动。普京似乎也要以实际向东，回答联合国秘书长的停火呼吁。已经连续两周回复平静的基辅，在古特雷斯到访之际，再遭俄军导弹轰炸。

自俄乌战争爆发以来，联合国已经两次经联合国大会表决，先后以141国和140国支持，通过两项决议，呼吁俄罗斯军队立即撤出乌克兰。 为能争取更多国家支持议案，议案不得不避免谴责俄罗斯入侵行动的字句，只是笼统地谴责违反国际人道法和违反人权行为。