俄罗斯亿万富翁自杀潮：有幸存家人不相信自杀说

俄罗斯/寡头多离奇死亡

自今年1月底以来，报道中已有至少5名显要的俄罗斯商人自戕，据称其中3人在自杀前还先杀害家人。但死者幸存家人不相信自杀推断或结论。

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就短短3个月至少5名俄罗斯富商离奇丧命，中央社引述美国有线电视新闻网（CNN）指，死者中有4人和国营俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）或旗下子公司有关。CNN致电Gazprom，未获回应。

根据俄罗斯新闻社（RIA），2022年1月30日，Gazprom一名高阶主管被发现死在圣彼得堡（Leningrad）附近列宁斯基村（Leninsky）的小别墅中。俄新社说，现场发现了一封遗书，调查人员正将此案当做自杀调查。俄罗斯人电视台（RenTv）指认，这名男子是俄气投资公司（Gazprom Invest）运输主管舒尔曼（Leonid Shulman）。

就在一个月后，另一位Gazprom高阶主管在同一村庄身亡。俄罗斯独立报纸“新报”（Novaya Gazeta）报道说，秋拉科夫（Alexander Tyulakov）2月25日被发现死在车库里，死因为自杀。

CNN请俄罗斯调查委员会谈论这两起案件，尚未获得答复。

乌克兰出生的俄罗斯亿万富豪沃特福德（Mikhail Watford）2月28日在位于英国莎丽郡（Surrey）的住家被发现身亡。莎丽郡警方告诉CNN，法医正在调查死因，将于7月29日举行听证会。

根据俄罗斯“工商日报”（Kommersant），MedStom医疗用品公司老板梅尔尼科夫（Vasily Melnikov）3月下旬与家人一起陈尸在下诺佛哥罗市（Nizhny Novgorod）的住宅。根据俄罗斯调查委员会，3月23日，一名43岁的男子与他41岁的妻子以及两名4岁和10岁的儿女被刺死。尽管委员会未提到死者为梅尔尼科夫，但所指死者年龄和陈尸地点与“工商日报”的消息内容相符。

据俄罗斯国家通讯社塔斯社（Tass）称，4月18日俄罗斯天然气工业银行（Gazprombank）前副总裁阿瓦耶夫（Vladislav Avayev）被发现与妻女陈尸在莫斯科的公寓内。报导引述执法部门的消息来源指出，当局将此案当做杀害家人后自杀来调查。

一天之后的4月19日，Gazprom关系企业、俄罗斯最大独立天然气生产商诺瓦泰克公司（Novatek）前高层波托申亚（Sergey Protosenya），在西班牙巴塞罗那（Barcelona）以北被发现死亡。一位消息人士上周告诉CNN，波托申亚的妻子和女儿陈尸在滨海略雷特（Lloret de Mar）的住宅内。滨海略雷特是地中海沿岸的胜地，邻近巴塞罗那。

据该报道，波托申亚的儿子费德尔（Fedor）向英国“每日邮报”（Daily Mail）表示，他认为父亲是遭到谋杀，“我父亲深爱我母亲，他尤其钟爱我妹妹玛丽（Maria），我不知道当晚发生什么事，但我父亲是不可能伤害她们的。”费德尔当时在法国的家中，逃过一劫。报道称，不过西班牙警方告诉CNN，尽管费德尔有此一说，本案仍是朝家暴方向侦办。