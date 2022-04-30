俄罗斯军队在乌克兰东部陷入战争泥淖？

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯军队今天在乌克兰东部和南部继续施压，特别是在乌克兰东北部的哈尔科夫周围加大攻势。乌克兰官方称俄罗斯的军事攻势在当地出现了挫折，乌克兰士兵不少战地取得战术胜利，但乌克兰方面承认，俄罗斯军队正试图不惜一切代价加强对东部控制。

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据法新社当地报道称，周五晚上，在乌克兰第二大城市哈尔科夫听到了剧烈的爆炸声，该城市已被俄罗斯的大炮轰击了数个星期。据哈尔科夫地区军事防卫称，周五，这些轰炸至少造成一人死亡，数人受伤。

乌克兰总统泽连斯基承认，俄罗斯军队重新集中进攻的东北部地区的局势 "很困难"。据泽连斯基说，"但我们乌克兰军队正在取得战术上的成功。"泽连斯基的说法，与俄罗斯外交部长谢尔盖-拉夫罗夫的声明相反。

俄罗斯外长拉夫罗夫在接受中国官方通讯社新华社周六发表的采访时说，"2月24日开始的特别军事行动正在按计划进行，" 拉夫罗夫还说，尽管有阻挠，俄罗斯所有的目标将得以实现。

这位俄罗斯部长还呼吁乌克兰的西方盟友停止供应武器。拉夫罗夫告诉中国新华社，"如果美国和北约真的有兴趣解决乌克兰的危机，那么首先他们应该醒过来，停止向基辅政权提供武器和弹药。"

法新社说，自冲突开始以来，各国对乌克兰政府的军事援助急剧增加。本周，美国总统拜登要求国会增加330亿美元的预算，以进一步推动这些援乌武器的交付。

而在俄罗斯军队有时遇到困难的地方，其影响也开始显现。在哈尔科夫以北被乌克兰人夺回的Rouska Lozova村，情况尤其如此，他们说俄罗斯军队只能从远处炮击该镇。据乌克兰国防部称，该村在激烈的战斗后被解放，600多名居民得到疏散。

据Rouska Lozova村村民说，"我们有两个晚上非常可怕，如同地狱......。23岁的Svitlana Perepilitsa告诉法新社：前天晚上，我们以为天空烧了起来，整个村庄都被炮火燃烧。40岁的斯维亚托斯拉夫说："我们在地下室呆了两个月，最缺少的是食物。

法新社说，再往南和往东，就是克里姆林宫为自己设定的完全夺回的目标：顿巴斯地区。泽连斯基指控，"占领者正在使用一切手段来摧毁摧毁生命，"泽连斯基说，“俄罗斯军队对基础设施和居住区的持续轰炸表明，俄罗斯想让这个地区变成焦土。”

据乌克兰部队总部周六表示，在顿涅茨克和卢甘斯克地区，过去24小时内已击退了俄罗斯部队的14次袭击。

据美国方面军事评估，俄罗斯的攻势已经落后于计划。五角大楼的一名高级官员说，俄罗斯军队 "距离将通过顿巴斯北部哈尔科夫地区进入的部队与来自该国南部的部队合并还有很长的路要走"，而这正是俄罗斯军队压制部署在顿涅茨克和卢甘斯克分离主义地区周围前线的乌克兰部队的目标之一。美国国防部官员称，但 "我们相信俄罗斯军队继续为持续的、更大的和更长时间的攻势创造条件。"

为了进一步宣示攻占决心，俄罗斯军队在周五明确承认，他们在前一天轰炸了乌克兰首都基辅，当时联合国秘书长安东尼奥-古特雷斯正好在那里访问。此次爆炸造成10人受伤，至少一人死亡：Vira Ghyrytch，一名为自由电台工作的乌克兰记者，自由电台是冷战以来美国国会在东欧资助的媒体。她的遗体在她居住的居民楼的废墟中被发现。法新社说，导弹袭击时，联合国负责人周三和周四在基辅进行了俄罗斯2月24日开始入侵乌克兰以来的首次访问。

德国和法国强烈谴责导弹袭击，柏林说袭击再次表明"普京和他的政权不遵守国际法"。

据泽连斯基在周五晚间的视频讲话中，对 "如此残酷和蓄意羞辱联合国的行为没有得到回应与惩罚感到遗憾。

美国周五指责普京总统因俄罗斯军队在乌克兰的战争行为而更为 "堕落 "显示 "残忍"。"五角大楼发言人约翰-柯比说：“看着一些图像，很难想象一个严肃的领导人会有如此的行为。”

联合国秘书长周四访问了布查和基辅附近的其他地方，据乌克兰指控俄罗斯军队在那里虐杀平民，古特雷斯并敦促莫斯科 "配合 "国际刑事法院对可能的战争罪进行调查。

与此同时，乌克兰总检察长办公室Iryna Venediktova透露，10名俄罗斯士兵因涉嫌在布查的战争罪行而被起诉。这是自法新社4月2日发现20名身着民衣的人的尸体躺在该镇的一条街道上，引起全世界的谴责和愤怒后采取的第一次此类行动。

乌克兰指责俄罗斯战争罪行，但莫斯科否认有任何责任，并说这是基辅 "上演的事件"。

乌克兰检察官说，在乌克兰已经发现了 "8000多起 "被指控的战争罪行。

而英国外交大臣Liz Truss周五表示，英国将派调查员帮助乌克兰同行调查。

法新社称，在乌克兰南部的港口城市马里乌波尔，定于周五进行疏散行动。联合国驻乌克兰协调员奥斯纳特-卢布拉尼(Osnat Lubrani)周四表示，她正前往南部，为新的疏散尝试做准备，而古特雷斯则保证，联合国正在 "尽一切可能 "解救被卷入战争末日的平民。

几百名乌克兰士兵和平民藏身在巨大的Azovstal冶金综合体的苏联时代的地下隧道里。

法新社在俄罗斯军队组织的对马里乌波尔的新闻访问中，从周五上午到下午都听到了阿佐夫塔尔Azovstal的猛烈炮击声音。到了下午早些时候，爆炸只间隔几秒钟，其中一些爆炸威力巨大。灰色的烟柱有时会在工业区上空升起。

在外交方面，虽然俄罗斯总统普京与乌克兰总统泽连斯基都被被邀请参加11月在印度尼西亚举行的20国集团峰会，但美国表示拒绝与普京打交道，绝对不能就像什么都没有发生过一样。