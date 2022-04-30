布查再发现3镇民遭蒙眼双臂反绑填埋乱葬岗

乌克兰/俄罗斯

乌克兰基辅警方周六今天表示，周五在布查附近的一个埋人坑里发现了三名显现曾被明显折磨和枪杀的男子的尸体，他们的双手被捆绑并被蒙住了眼睛。

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法新社今天引述基辅地区警察局局长安德里-内比托夫在一份声明中说：“受害者被折磨了很长时间（......），最后，他们每个人都在太阳穴部位遭枪击死亡。” 这位警官说：“受害者的手被绑着，衣服围裹着他们的脸，有些人嘴里被塞着东西。”

这三个人的尸体是在布查附近的一个村庄Myrotske发现的，布查是基辅附近的一个城镇，已经成为乌克兰战争暴行的象征，在这里发现了许多平民的尸体。

基辅地区警察局局长安德里-内比托夫说：“根据初步数据，俄罗斯占领者试图掩盖他们的暴力痕迹，所以他们把尸体扔进坑里，用土覆盖。”

在基辅周边被俄军占领和遗弃的地区发现数十具身着平民服装的尸体后，基辅指责俄军进行了大屠杀。

本周，乌克兰司法机构起诉了在其短暂占领期间驻扎在该地区的一个俄罗斯旅的10名士兵，这10名士兵现在因 "残酷对待平民和其他违反战争法和惯例 "的战争罪指控而被通缉。