拉夫罗夫在新华社警告北约：不准军援乌克兰

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中国官方的新华社今天发表对俄罗斯外交部长拉夫罗夫的专访，拉夫罗夫批评美国和北约越来越多军事援助乌克兰。拉夫罗夫还肯定，俄罗斯在乌克兰东部的攻势仍然在继续。拉夫罗夫在新华社电采访中，仍然指俄罗斯对乌克兰的军事攻击是特别军事行动。

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据法新社今天报道，俄罗斯外交部长拉夫罗夫敦促北约和美国停止向乌克兰提供武器，并说如果美国与北约 "真的对解决乌克兰危机感兴趣"，就不要军援乌克兰。拉夫罗夫说：“各种武器不断通过波兰和其他北约国家进入乌克兰。”

据拉夫罗夫称，"如果美国和北约真的对解决乌克兰危机感兴趣，那么首先他们必须清醒过来，停止向基辅政权提供武器和弹药。"

周二，约40个国家在美国周边的德国举行会议，协调加速供应乌克兰要求的军事装备。

在官方的中国新华社周六发表的一篇采访中，拉夫罗夫还表示，俄罗斯在乌克兰的攻势正在 "按计划进行"。

虽然美国和乌克兰报告说俄罗斯在顿巴斯的攻势有所延迟，但拉夫罗夫先生保证，攻势正在按计划进行。

拉夫罗夫是，“月24日开始的特别军事行动正在严格按照计划进行。他保证说："尽管有我们对手的阻挠，特别军事行动的所有目标都将实现。”