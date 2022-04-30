英国防大臣警告：普京或5月9日向全球“纳粹”宣战

俄罗斯

英国预测，俄罗斯总统普京会利用5月9日二战胜利纪念日来宣布大规模动员后备军人，向全球纳粹宣战，并对乌克兰发动最后一击。

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据中央社今天引述英国“每日邮报”（Daily Mail）消息，英国国防大臣华勒斯（Ben Wallace）今天表示，普京可能会在莫斯科纪念俄国结束参与第二次世界大战的阅兵仪式上，向全球“纳粹”宣战。而虽然乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）是犹太裔，且极右派在乌克兰几乎得不到支持，普京仍于2月24日对乌克兰发动非法入侵，称这是一场要让乌克兰“去纳粹化”的“特殊军事行动”。

由于普京军队的首波军事目标失利，莫斯科当局重新将焦点放在夺下乌国东部和南部沿岸地区。不过，和入侵初期一样，俄军遭遇基辅当局坚定军队的顽强抵抗。

该报道称，若干分析家曾预测普京想要在5月9日这天宣布某种形式的胜利，但随着距离胜利日阅兵只剩不到2周时间，这看起来不太可能发生。

据英国防长华勒斯向伦敦广播公司（LBC Radio）表示，普京可能会利用这个机会，宣布对他称为全球“纳粹”的对象发动一场新战争，以激励俄国人民再次对抗乌克兰。华勒斯今天早上表示：“他有可能会在胜利日这天宣布‘我们现在向全球纳粹宣战’，我们需要大规模动员俄罗斯人民…如果他这么做，我不会感到意外。”

据英国防长称，“我们必须帮助乌克兰人有效摆脱纠缠者，维持击退俄军的动力。”