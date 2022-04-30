首宗事：荷兰码头工人拒卸俄罗斯柴油

荷兰/俄罗斯/乌克兰

荷兰码头工人周六拒绝在阿姆斯特丹为一艘载有俄罗斯柴油的油轮卸货，此前一天，类似的行动已经使该船无法在鹿特丹停靠。荷兰外交部长Wopke Hoekstra周五说，在法律上不能拒绝Sunny Liger号进入荷兰港口，但他支持码头工人的行动。

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据法新社说，Sunny Liger号是一艘42,000吨的油轮，目前正停泊在阿姆斯特丹附近。星期五，鹿特丹港的码头工人拒绝处理该货轮的俄罗斯货物。

据FNV工会港口工人部的主席阿斯麦-哈贾里说，"昨天深夜，我们要求阿姆斯特丹港的所有各方不要让这艘船停靠，" 阿斯麦-哈贾里在推特上说，"这艘船进不了阿姆斯特丹港，"

据海事网站MarineTraffic.com报道，Sunny Liger号一周前从圣彼得堡附近的普里莫尔斯克出发，这艘悬挂马绍尔群岛旗帜的油轮的最终目的地是阿姆斯特丹。

目前，这艘船在北海停泊。据阿姆斯特丹港的女发言人Marcella Wesseling说："目前，它还没有申请进入港口的许可。"发言人说，原则上，我们不能拒绝它入境，因为它不属于针对俄罗斯的制裁对象。"

然而，据RTL Nieuws电视台报道，一家负责将该船拖入港口的公司表示，如果被要求这样做，它将拒绝，因为如果抗议者想阻止该船进入，可能会导致危险的局面。

据服务供应商和港口码头已经表示，他们对处理这艘船的安全问题感到担忧。

据该报道，自2月24日入侵乌克兰以来，欧盟对莫斯科实施了严厉的制裁，但石油和天然气暂时得到豁免。荷兰外交部长Wopke Hoekstra周五说，在法律上不能拒绝Sunny Liger号进入荷兰港口，但他支持码头工人的行动。