马克龙与泽连斯基今连线：宣布加大军事援乌

乌克兰/法国

法国连任总统马克龙和他的乌克兰同僚泽连斯基的电话会晤后宣布，法国将加强对乌克兰的军事装备运输，以及对乌克兰的人道主义援助。

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据爱丽舍宫一份声明称，法国总统表示法国将继续加强军事援助与人道援助。声明说乌克兰总统感谢马克龙及法国"为乌克兰提供为乌克兰抵抗运动做出贡献的大规模军事装备援助。

马克龙还许诺："法国专家将继续执行任务，帮助乌克兰收集证据，打击有罪不罚现象，并允许对俄罗斯侵略背景下犯下的罪行开展国际司法工作。

据法新社说，美国、法国、捷克共和国和其他盟国向基辅提供了数百门远程火炮，以帮助乌克兰对抗莫斯科侵略乌克兰在乌克兰东部顿巴斯地区的攻势。

巴黎正援助乌克兰提供包括超现代化的凯撒自走炮重型武器。据爱丽舍宫周六称，法国对乌克兰的人道主义援助在这一阶段记录了 "超过615吨的设备，包括医疗设备、医院的发电机、食品援助、住宿援助和紧急车辆"援助单据。

马克龙坚持认为，"他愿意在第二个任期内积极工作，以恢复乌克兰的主权和领土完整，并始终与欧洲伙伴和盟友保持密切协调"。马克龙称"法国可以为一项向乌克兰提供安全保障的协议作出贡献"。

法新社说，马克龙告诉泽连斯基，马克龙对周四俄罗斯对基辅的导弹袭击爆炸事件抱有 "担忧"。马克龙说， "尽管他一再呼吁俄罗斯总统普京应尊重国际人道主义，但乌克兰马里乌波尔的人道局势仍令人难以忍受"。