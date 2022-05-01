佩洛西突访基辅 会见泽连斯基

美国/乌克兰/佩洛西访问基辅

美国众议院议长佩洛西2022年5月1日访问乌克兰基辅并与乌克兰总统泽连斯基会见。

乌克兰总统泽连斯基宣布，他在基辅与美国众议院议长南希-佩洛西进行了会晤。泽连斯基分享了一段佩洛西的访问视频。据佩洛西说，美国代表团正在访问该地区，包括访问波兰，稍后佩洛西将与杜达总统会面。

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据本台报道，乌克兰当局2022年5月1日星期日宣布，美国众议院议长南希-佩洛西和总统泽连斯基在基辅会面。

乌克兰总统泽连斯基宣布，他在基辅与美国众议院议长南希-佩洛西进行了会晤。

据佩洛西对泽连斯基表示，“我们认为，我们访问你，是为了感谢你为自由而战......你的战斗是为所有人而战。”

佩洛西在泽连斯基在推特上分享的一段视频中说：“我们的承诺是在直到战斗结束之前，我们将一直陪伴着你们。”

陪同佩洛西访问基辅的是一个由几位美国国会议员组成的代表团，包括众议员吉姆-麦戈文、杰森-克罗和亚当-希夫。

据佩洛西透露说，美国代表团正在继续访问该地区，包括访问波兰，在那里将与安杰伊-杜达总统会面。

据佩洛西称，“我们期待着感谢我们的波兰盟友的奉献精神和人道主义努力。”

美国众议院议长佩洛西写道：“我们还将自豪地转达美国对美国军事、外交和其他文职负责人在波兰的工作的感激之情。”