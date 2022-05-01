佩洛西：美国站在乌克兰一边

佩洛西到访基辅

美国联邦众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）5月1日造访战火笼罩下的乌克兰首都基辅，并与乌国总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskiy）会面。佩洛西1日敦促乌克兰切勿在面对“恶霸”时退缩，并透露双方会商内容包括人道援助、战后重建等。

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与泽连斯基会谈后的隔日，佩洛西（Nancy Pelosi）在波兰城市热舒夫（Rzeszow）召开记者会表示：“不要受恶霸欺负。如果他们制造威胁，你们绝不能退缩。这就是我的看法。我们是来作战的，你们绝不能向恶霸屈服。”

佩洛西在记者会上说，双方会谈重点包括“安全、人道主义援助、经济援助以及赢得胜利后的重建工作”。

她说：“我们离开时，不仅对需要做的事情有了更坚定且更即时的了解，还从参与战斗的人身上感受到更深刻的欣赏和启发。”

泽连斯基也透过推文感谢美国“协助维护我国主权和领土完整”，以及“在乌克兰对抗俄罗斯侵略的战争里带头展现支持”。

偕同佩洛西访问基辅的国会代表团成员、前陆军游骑兵（Army Ranger）、众议院情报委员会成员柯罗（Jason Crow）也说，必须确保乌国拥有“赢得胜利所需的一切”。

他说：“我们无意维持僵局，也不想重返现状。美国的目的就是获胜，而且要与乌克兰一起取得胜利。”