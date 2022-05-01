俄罗斯军机侵犯瑞典与丹麦领空 丹麦敏感是北约成员国

俄罗斯/瑞典/丹麦

一架俄罗斯侦察机周五短暂侵犯了瑞典领空，这个斯堪的纳维亚国家的工作人员周六宣布，俄罗斯入侵乌克兰后，该国当局正在考虑可能加入北约。同日，一架俄罗斯军机侵犯丹麦领空。丹麦今天召见俄罗斯大使抗议。法新社说，事件敏感，因为丹麦是北约的成员国。

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据法新社30日报道称，一架俄罗斯侦察机周五短暂侵犯了瑞典领空，瑞典官员周六指控俄罗斯入侵其领空。瑞典谴责俄罗斯入侵乌克兰，而瑞典当局正在考虑可能加入北约。

据瑞典国防部在一份声明中说："一架俄罗斯AN-30螺旋桨飞机在周五晚上侵犯了瑞典领空。"

瑞典国防部说，瑞典监测了俄罗斯军机入侵领空的过程，并进行了拍照留证。

法新社今天报道称，丹麦外交部长5月1日周日表示，哥本哈根已谴责一架俄罗斯侦察机侵犯丹麦领空，并就这一事件下达了召见俄罗斯大使照会。

丹麦官方称，"俄罗斯大使明天将被传唤到外交部。俄罗斯应当回应对丹麦领空的一次新的侵犯指控。丹麦官员Jeppe Kofod在Twitter上写道："这是完全不可接受的，在目前的情况下尤其令人担忧。

事件发生在周五晚上，一架俄罗斯侦察机飞入博恩霍尔姆岛（波罗的海中的一个丹麦岛屿）以东的丹麦领空，然后进入瑞典领空，瑞典国防部在周六公开了这一入侵领空事件的后半部分。

据丹麦国防部新闻官员亨利克-莫滕森告诉法新社说，"那是一架侦察机，在丹麦的领空停留了很短的时间。丹麦两架F-16战斗机立即升空干预驱离。"

这架俄罗斯飞机随后离开了丹麦领空。

据莫滕森说，这种类型的事件 "罕少发生"。

据法新社说，与正在就是否应当加入北约问题进行辩论的瑞典不同，丹麦是北约的成员国。