好莱坞明星安吉丽娜-朱莉造访乌克兰安抚战争难民

乌克兰/安吉丽娜-朱莉

联合国难民事务高级专员的特使、好莱坞明星安吉丽娜-朱莉周六突然访问了乌克兰西部城市利沃夫，安吉丽娜-朱莉在那里与因战争而失去家园的乌克兰人交谈。

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据乌克兰利沃夫州州长马克西姆-科日茨基（Maxim Kozytski）在Telegram上分享称："对我们所有人来说，安吉丽娜-朱莉的这次访问是一个惊喜。"该州长发布了安吉丽娜-朱莉与乌克兰当地儿童玩耍并与志愿者合影的照片和视频。

在当地一家医院，安吉丽娜-朱莉看望了在4月8日乌克兰东部克拉马托尔斯克火车站外的爆炸事件中受伤的儿童。州长说该事件造成50多名平民死亡。州长指控俄罗斯的轰炸负有责任。

法新社说，安吉丽娜-朱莉与不得不逃离战斗的乌克兰人以及在利沃夫火车站为流离失所者提供心理支持的志愿者交谈。

据国际移民组织（IOM）称，自2月24日俄罗斯开始入侵以来，已有超过770万人离开自己家园，但仍在乌克兰境内逃难。超过540万乌克兰人已经逃出了乌克兰。

安吉丽娜-朱莉30日昨天穿着灰色毛衣，背着背包，还被发现在利沃夫的一家咖啡馆里，她被一名乌克兰妇女Maya Pidhoretska拍摄，她将视频发布在她的Facebook账户上。据Maya Pidhoretska称赞说，"我正在喝咖啡，看到安吉丽娜-朱莉，她在利沃夫，她是如此美丽漂亮。"