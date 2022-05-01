德国五一劳动节：肖尔茨承诺进一步援助乌克兰

肖尔茨

德国五一劳动节，工会按照传统，组织了很多游行集会。

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据德国广播电台报道，德国工会联合会对德国政府扩大军备计划提出了警告。德国工会联合会主席霍夫曼在5月1日柏林工会中央集会上发表讲话，警告不要长久增加军备预算。他说，这笔钱更应该用在社会转型和提高福利国家的工作能力上。德国金属工业工会主席霍夫曼也发表了类似的声明。他在接受德国广播电台采访时表示，永久更高的国防预算与以牺牲人民的社会保障体系为代价是有关联的。

肖尔茨总理也在杜塞尔多夫参加了德国工会联合会举行的集会，并发表讲话说，德国将给予乌克兰进一步的支持。德国的支持包括资金、人道主义援助以及武器交付。肖尔茨还为联邦政府向危机地区运送重武器的决定作了辩护。肖尔茨在集会上遇到大声抗议以及“不用武器就实现和平”之类的呼声。但他说，他尊重所有的和平主义。但是,“当乌克兰公民被告知，他应该在没有武器的情况下抵御普京的侵略时，他一定会愤世嫉俗。”

就在德国联邦议会周四（4月28日）做出向乌克兰提供重武器的决定后后，周五（4月29日），德国28位名人，包括女权主义者爱丽丝·施瓦泽、作家马丁·瓦尔泽和科学记者兰加·约格什瓦尔等给总理奥拉夫·肖尔茨写了一封公开信中，警告第三次世界大战的风险，要求政府不要向乌克兰提供重武器。这封在网上发表的公开信很快受到争议，但也很快得到响应，现已有十多万人签名。《明镜》周刊等做了报道。

据《时代》周报报道，肖尔茨总理为自己的乌克兰政策做了辩护。肖尔茨目前在民意调查中不断丢分，即便是联盟伙伴也指责他在面对俄罗斯的侵略时表现得过于犹豫和恐惧。但朔尔茨在《周日图片报》上辩护说：“我迅速作出决定，并与我们的盟友进行了协商。对仓促的行动和德国人的单独行动，我持怀疑态度。”他表示，他还会坚持这一路线。

根据德新社的消息，德国政府正在支持欧洲禁止进口俄罗斯原油的计划。在关于第六项制裁方案的初步谈判中，柏林政府明确表示支持实施禁运。因此，欧盟作出相应决定的可能性更大。

据德国《商报》报道，印度总理莫迪周一将来访柏林，参加德印政府磋商会议。德国政府希望籍此加深双边关系。但朔莫会尚未开始，已陷入僵局。印度排除参与制裁俄国的可能。印度在乌克兰战争的立场将给双边关系带来负担。