皇马豪夺西班牙冠军杯

西班牙/皇马

皇家马德里在周六晚上以4-0战胜西班牙巴塞罗那队后，提前赢得了他们历史上第35个西班牙联赛冠军，西甲联赛还剩下四轮比赛没有打完。

广告 继续浏览后续

据本台报道，安切洛蒂成为第一个赢得所有五个主要欧洲联赛冠军的人。这位前意大利国脚在意大利与AC米兰（2004年）、在英格兰与切尔西（2010年）、在法国与巴黎圣日耳曼（2013年）和在德国与拜仁慕尼黑（2017年）赢得了冠军，然后称霸西班牙。

到6月10日就63岁的意大利巫师安切洛蒂出色地接过了齐达内留下的重任，齐达内在2020年新冠病毒疫情大流行开始时为皇家马德里赢得了最后一个西甲冠军。在齐达内的带领下，皇家马德里在当年8月28日的联赛第三天就取得了第一名，并且从未放弃过，最终使其成为他们的王座。"足球已经改变了。但是教练们必须与时俱进。我不认为自己是一个老教练。安切洛蒂在周五的赛前新闻发布会上说：“我认为自己是一个有经验的教练，因为我已经经历了所有这些变化。”

皇马夺冠，法国人本泽马功劳不可磨灭。这是俱乐部历史上第一次有马塞洛-本泽马参加比赛。

整个赛季都戴着场上队长袖标的法国人卡里姆-本泽马，在圣地亚哥-伯纳乌近8万名观众面前，最终让周六的正式队长和首发球员马塞洛举起了奖杯。预计将有25万名球迷参加西贝莱斯喷泉狂欢，这是皇家马德里庆祝冠军的传统场所。5月12日年满34岁的马塞洛已经超越了传奇人物帕科-亨托和他的23个冠军，以24个冠军成为皇马赢得奖杯最多的球员。

现在是西班牙的名副其实的足球 "国王"，皇家马德里梦想更大。自称也是欧洲之王的他们，定下目标是在5月4日星期三在伯纳乌推翻英国曼城的王位。皇马在与曼城第一回合惊心动魄的4-3胜利之后，他们进入了决赛，并使他们有机会在他们的收藏中增加第14个欧洲足球王冠。