美国对普京多重威胁已当耳旁风

美国/俄罗斯/乌克兰

俄罗斯多次威胁开打第三次世界大战，然而美国通过动员40个国家并为乌克兰编列330亿预算，华盛顿选择无视普京使用核武器的威胁，并以越来越隐蔽的方式与莫斯科对抗，显然不怕把俄罗斯总统逼到角落。

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据法新社今天报道称，华盛顿在德国拉姆施泰因组织了一次会议，以组织约40个国家对乌克兰的支持，此后的一天，普京先生在周三承诺，如果外界干预冲突，将作出 "快速和闪电 "报复回击。俄罗斯总统普京提到了 "那些现在没有人可以知晓的厉害武器"，这是对战术核武器的一种含蓄的提及，俄罗斯的军事理论提出使用战术核武器来迫使对手退缩。

但是拜登非但没有退缩，反而在第二天进行报复，要求国会增加330亿美元的巨额预算，其中200亿美元将用于武器供应，比2月24日俄罗斯入侵以来已经提供给乌克兰的数量惊人的武器和弹药多出近七倍。

拜登解释，这点钱花得值得，因为，如果普京在侵略乌克兰战争中获胜，美国以及国际社会的损失将比此更为严重。

美国政府现在正在向基辅提供重型武器，包括大炮、直升机和无人机，而之前由于担心冲突蔓延到其他北约国家而曾经犹豫了很久。但是这种担忧现在在美国似乎已经消失了。美国国防部长劳埃德-奥斯汀在访问基辅回来后于周一表示，他的目标是 "看到俄罗斯被削弱到他们无法做出入侵乌克兰的那种事情"。

据法新社说，在美国政府内部，俄罗斯的核威胁现在被一概否定。

美国总统拜登周四抨击了普京 "不负责任的 "威胁，称这些威胁显示了 "俄罗斯在面对其悲惨地未能实现其最初目标时的绝望感"。而在周五，五角大楼的一位高级官员说，华盛顿 "不认为存在使用核武器或北约领土受到威胁的风险"。

俄罗斯的威胁被视为 "不那么严重"。 据伦敦大学国王学院名誉教授劳伦斯-弗里德曼说，俄罗斯的各种威胁 "比以前更不被重视了，俄罗斯已经是一个被削弱的力量。"

纽约外交关系委员会的吉迪恩-罗斯赞同这些结论。"他在《外交》杂志上说：莫斯科在冲突中不会使用核武器。他认为，普京知道非同寻常的报复和全世界的责难将随之而来，没有任何战略优势可以证明，更不用说它将造成的放射性影响很容易就落到俄罗斯身上。