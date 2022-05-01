重武器助乌决策迟疑惹议 德总理：不愿仓促决定

朔尔茨犹豫不决？

西方国家纷提供乌克兰重型武器以击退俄罗斯入侵行动，德国遭批评没有表现出领导力，德国总理朔尔茨1日驳斥这种说法，表示自己宁愿谨慎行事，也不愿仓促做出决定。

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朔尔茨（Olaf Scholz）在国内外都面临压力，要求他向乌克兰提供战车和榴弹砲等重型武器，并支持欧盟立即对俄罗斯能源进口实施禁运，让俄罗斯总统蒲亭无法取得为战事提供经费的强势货币。

朔尔茨接受德国《周日画报》（Bild am Sonntag）访问时说：“我迅速做出决定，并与我们的合作伙伴协调一致。我认为德国若仓促行动和特立独行会有问题。”

德国在4月26日出现政策大转弯，同意提供乌克兰猎豹（Gepard）防空战车。民调显示，这项作法得到55%德国人民支持，他们认为身为欧洲最大经济体的德国应向乌克兰提供这类武器。

然而，提供乌克兰重武器的这项决定无助于扭转民众认为朔尔茨优柔寡断和缺乏领导力的看法。《周日画报》的民调显示，54%的人不满意朔尔茨的危机处理，朔尔茨的支持率下降到32%。

由于担心俄罗斯可能将战争扩大到乌克兰以外的国家，德国在北大西洋公约组织中的一些盟国不满朔尔茨最初对军援乌克兰的犹豫不决。

波兰等其他国家也不满德国反对欧盟禁止俄罗斯天然气进口。