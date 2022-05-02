俄罗斯以卢布支付要挟，欧盟紧急磋商天然气进口对策

欧盟27国能源部长2022年5月2日在布鲁塞尔紧急召开会议，因应俄罗斯以卢布支付天然气进口款项的要挟。图为法国环保部长（右）及波兰气候及环保部长（左）。

继俄罗斯上周以卢布支付为要挟，切断保加利亚和波兰的天然气输送之后，严重依赖俄罗斯能源进口的欧盟27国5月2日紧急召开会议，商讨对策，以因应其它国家面临同样情形的可能性，也避免欧盟目前围绕对俄制裁行动的内部团结破裂。

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27国能源部长2日将集中讨论如何尽快保证获得俄罗斯之外的天然气输送，并保证储备，以避免天然气供应中断可能带来的经济衰退后果。

因入侵乌克兰战争而面对欧美经济以及金融制裁措施的俄罗斯，4月27日宣布切断向保加利亚和波兰的天然气输送，理由是这两个国家拒绝用卢布支付。此举引发欧盟其它成员，尤其是严重依赖俄罗斯天然气进口的德国是否应当接受以卢布支付的忧虑。而且，5月来临，多家欧洲企业都将面对同样问题，也就是如何按照已签署合同，支付俄罗斯天然气进口，而又不违反欧盟数月以来陆续推出的对俄制裁措施。

欧盟40%的天然气消费来自俄罗斯进口，德国等欧盟成员尤其难以骤然停止来自俄罗斯的能源供应。对俄持续制裁引发欧洲面对能源供给危机，而危机持续有可能威胁27国目前围绕对俄制裁得以达成的团结一致。

与此同时，欧盟新一轮对俄制裁措施已经呼之欲出。核心措施是逐步停止购买俄罗斯石油及石油产品。法新社自一名不愿披露身份的欧盟外交官处获知，欧委会将提出一项在今年年底以前，逐步落实俄罗斯石油及石油产品禁运的方案。刚刚结束的这个周末，欧委会与可能受禁运措施影响最严重的国家，以及美国和国际能源署密集磋商，以期本周三向成员国提交具体方案。这将是欧盟第六波对俄制裁方案。

俄罗斯政权控制下的俄罗斯天然气工业股份公司5月1日宣布，该公司输往欧洲的天然气自年初以来已经同比大幅减少26.9%。而向中国的天然气出口则环比飙升60%。