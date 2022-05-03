乌克兰战争：欧盟着手针对俄罗斯能源出口的新制裁

制裁俄罗斯

在俄罗斯入侵乌克兰的第69天，到访巴拿马的欧盟外交事务负责人博雷尔宣布：正在准备针对俄罗斯银行和能源方面的第六轮制裁。预计新的制裁方案将针对俄罗斯石油和更多俄罗斯和白俄罗斯银行，以及更多个人和公司。

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据本台法语组报道，博雷尔在巴拿马市的一场新闻发布会上说，欧盟希望遏制俄罗斯的能源出口，作为对莫斯科入侵乌克兰的制裁措施之一。

博雷尔说，他希望欧盟能够采取措施“大幅限制这些进口”，他补充说：“我相信，至少在石油进口方面，从现在到下一次理事会会议之间，各国可能就此达成协议。”

欧盟4月宣布对俄第五轮制裁，包括8月起停止进口俄罗斯煤炭。但就是否对俄石油和天然气施加制裁，欧盟各国难以达成一致。

此前，路透社以两名欧盟官员为消息源报道，欧盟各国能源部长2日开会讨论后，欧盟委员会预期3日敲定第六轮对俄制裁，4日将相关提议交由各成员国驻欧盟代表开会讨论。

据了解，德国曾经是最反对限制俄罗斯石油进口的国家之一，但近日立场发生转变。据德新社的说法，这一转变的原因在于德国最近成功找到了替代石油供应方。

同时，德新社援引欧盟消息人士的说法报道称，作为俄罗斯石油主要买家的德国转而支持禁止进口俄石油，让欧盟内部“更有可能”就对俄石油禁运达成共识。

按照欧盟官员的说法，新一轮制裁包括对俄石油禁令，欧盟倾向于在今年年底前禁止进口俄石油。

据路透社报道，整体而言，俄罗斯石油在欧盟进口石油总量中占比大约26%，但不同国家对俄石油依赖程度不同。其中斯洛伐克和匈牙利依赖度较高，去年进口的原油和石油产品中，俄罗斯产品所占比重分别为96%和58%。由于自身高度依赖俄罗斯石油，这两个国家对欧盟实施对俄石油禁令持谨慎态度。

此外，欧盟外交事务委员会定于5月10日和5月16日举行会议。