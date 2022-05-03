欧盟继续将一些俄罗斯大银行排除Swift系统外

欧盟外交政策最高专员周一(2日)表示，在欧盟推出的第六批对俄罗斯的制裁下，“继续有一些俄罗斯大银行被排除在国际支付系统 Swift之外，这其中包括占有俄罗斯国内银行资本市场 37% 的最重要银行--俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank) 也因此被排除在此项国际支付系统之外。

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根据费加罗报引述欧盟外交事务最高专员波雷赫（Josep Borrell） 周一在巴拿马举行的一项记者会中表示，这是根据欧盟推出的第六批对俄罗斯制裁方案，这包括了从国际支付系统 Swift 系统中删除“其他一些俄罗斯的银行”。

这位欧盟外交高级官员还表示，这些制裁将涉及“其他一些银行业， 还会有其他俄罗斯银行被排除在 Swift国际支付系统外”，以及“在能源领域，欧盟正在努力准备提案，以限制从俄罗斯进口能源，特别是石油。”

数个欧盟外交消息来源本周末已经指出“占据俄罗斯国内银行资本市场 37% 的最重要银行--俄罗斯联邦储蓄银行 Sberbank 因而会被被排除在此项国际支付系统 之外。

类似SWIFT的 这种跨银行的支付业务系统是全球金融中的重要组成部分，它可允许会员银行快速安全地进行交易通信。

欧盟委员会按计划在周二(3日)提出针对俄罗斯第的第六项制裁方案，其中还包括逐步取消俄罗斯石油进口的时间表，俄罗斯石油进口占欧盟石油进口的 30%。