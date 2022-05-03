通胀面前，约翰逊拒绝对能源巨头施加一次性的暴利税

英国政治

英国本周晚些时候举行的地方选举里一项重要的关切是民生问题。英国的通货膨胀来到30年新高，主要是因为经济从疫情重创中复苏，以及受到全球能源供应短缺的冲击。 英国首相约翰逊5月3日承诺采取更多措施来应对不断攀升的生活成本，但约翰逊也再次拒绝对能源巨头施加一次性的暴利税，以抵销让各个家庭吃不消的飙升帐单。

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中央社报道，英格兰多数地区，以及苏格兰和威尔斯5日将举行地方议会选举，被视为对约翰逊首相职务表现的一次公投。 反对党持续把焦点放在令人瞠目结舌的食物与能源价格飙涨上面，称许多民众现在面临两难。 在英国独立电视台（ITV）的访问中，一名77岁观众告诉约翰逊，因为电费帐单涨太多，她现在一天只能吃一餐，并整天利用伦敦长者享有的「免费搭乘」福利，搭公车在外游荡，以避免待在家里，借此减少电费开销。

约翰逊回应：「24小时的免费公车搭乘确实是我推行的福利。」 工党劳工与退休金发言人艾希华斯（Jonathan Ashworth）称这情况令人感到「可耻」，并称约翰逊的反应显示他根本「与现实脱节」。

约翰逊表示，增加国家支出怕会进一步推升通膨，并指称乌克兰战争导致缺乏饲料，连带造成鸡肉成本增加。 他也指责前一代政府没有投资新发电厂，以确保国家能源安全。 英国石油公司（BP）尽管因业务退出俄罗斯而在第一季呈现净亏损204亿美元，但以重置成本计算的获利却是飙涨。

由于俄乌冲突推升石油与天然气价格，BP第一季营收大幅成长40%，来到510亿美元。 然而，约翰逊表示对能源大厂开征暴利税将让投资却步，更难达成净零排放的环境目标。