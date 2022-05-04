芬兰盼一旦提出申请加盟北约 尽可能快速被批准

芬兰女总理马兰周三(4日)表示，芬兰希望北约 30 个成员国能“尽快”批准该国或单独申请，或与瑞典一起申请加入北约联盟。

广告 继续浏览后续

自俄罗斯入侵乌克兰以来，赫尔辛基和斯德哥尔摩越来越有意愿申请加入北约。这种可能的联盟关系，旨在能够更好地保护自己免受邻国俄罗斯伤害。

芬兰女总理马兰周三(4日)肯定表示，芬兰希望北约 30 个成员国能“尽快”批准该国或单独申请，或与瑞典一起申请加入北约联盟。

芬兰总理还说，但赫尔辛基也在与北约的主要成员国进行讨论，以获得在可能持续数月的审核批准资格期间，该国得到安全保护的保证；她提到的这些主要成员国有美国、英国、德国及法国。

《安全保证》：

马兰在一项哥本哈根举行的北欧领导人新闻发布会上宣称：“如果芬兰和瑞典成为候选国，关键问题是要尽可能缩短批准程序。”她的理由是： “这才会是我们所能拥有最好的安全保证。”

芬兰执政的这名民主社会党的领导人指出，但是，当然，我们正在与那些较大的北约成员国专门讨论安全的保障和我们在这段过渡期间可能遇到的安全问题，

自俄罗斯入侵乌克兰以来，赫尔辛基和斯德哥尔摩越来越有意愿申请加入北约

这种可能的联盟。

据北约军事联盟指出，欢迎芬兰和瑞典加入北约行列的共识正在形成，但批准程序需要30个国家的国会的批准。只有北约成员国正式受益于该联盟的第 5 条款的保护，这是美国在与苏联开始冷战时发起的军事同盟的安全保护伞。

芬兰总统尼尼斯托( Sauli Niinistö )必须在 5 月 12 日公开他对芬兰申请加入北约的个人立场。不过，此议题已经获得舆论及芬兰国会的议员们强烈的支持。根据芬兰媒体指出，政府将在几天内做出决定。

瑞典方面，瑞典政府及国会的各个政党应于5月13日重审加盟北约的安全问题。瑞典目前正在咨询北约成员国。 其外交事务负责人安林德周二已前往美国访问，并将继续访问加拿大。