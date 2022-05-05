中国欧盟商会：中国清零政策后果致其对欧洲公司吸引力 "大降"

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周四（5月5号）发表的一份研究报告称，中国严厉的新冠清零政策导致供应链断裂、业务放缓、劳动力萎缩等后果，导致中国对许多欧洲公司的吸引力 "大大降低"。财新同一天公布的采购经理人指数显示，中国的服务业在上个月出现大幅度下滑。

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法新社报道，由于世界第二大经济体中国正在努力通过有针对性的遏制和大规模筛查来消除冠状病毒的爆发，但高度传染性的奥米克容变体正在使这一零感染的战略复杂化。

中国欧盟商会4月底对370多名会员进行的调查后发布一份报告说，今年在中国几十个城市发生的遏制行动已经造成了 "规模惊人的破坏"。报道指出："虽然乌克兰战争对在中国经营的欧洲公司产生了影响，但新冠疫情代表的是一个更直接的挑战，并导致商业信心大幅下降，" 近四分之一的受访者已经开始考虑将其目前或计划中的投资从中国转移到其他市场，据信这一数字在两个月内翻了一番。

中国欧盟商会周一（4月11号）表示已致函中国政府，详细说明了中国实施的COVID控制措施如何扰乱了欧洲公司，并敦促其修改政策，包括允许对一些COVID阳性患者进行家庭隔离。

周四公布的调查显示，近60%的受访者降低了他们今年的收入预测，而大约三分之一的人看到他们的劳动力在减少。大多数公司还注意到对供应链的负面影响，对采购原材料和部件或交付成品造成了困难。

欧洲商会说："中国市场对许多受访者来说已经失去了很大的吸引力，"

绝大多数被咨询的公司都同意，有必要更加注重对整个人群的疫苗接种，允许对无症状或症状轻微的阳性病例进行家庭隔离，并允许信使RNA疫苗上市。

根据这项研究，企业也受到了乌克兰战争的影响，战争扰乱了与欧洲的物流。铁路运输已变得不可能，欧洲飞机现在不得不避开俄罗斯和乌克兰的领空，这对距离和成本都有影响。该研究强调，企业需要为 "未来冲击 "的可能性做好准备，特别是 "欧盟-中国关系恶化的前景"。

周四发布的另一项独立指数显示，清零政策让中国的服务业在上个月出现大幅度下滑。财新传媒集团发布的采购经理人指数（PMI）在4月份为36.2，低于3月份的42。 这是自2020年2月以来的最大跌幅，而当时中国经济因第一轮全球新冠疫情爆发的冲击而陷入瘫痪。