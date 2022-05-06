乌战硝烟弥漫 基辅已有民间战争胜利品展览

乌克兰/基辅街头有战利品展览

在基辅乌克兰国家历史博物馆外，俄罗斯的武器装备残骸一字排开，与坐落在基辅政府区中心的这条宁静大道上的鸟鸣和花木形成鲜明对比。这个民众自发摆开的战利品展览在民众中却产生了不同的反应，有喜悦、自豪，也有冷静和谨慎。

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在乌克兰首都基辅举办的战争战利品展览在民众中产生了不同的反应，分为喜悦、自豪、冷静和谨慎。

对于71岁的红军老兵瓦列里-斯塔维琴科来说，看到从俄军手中夺来的战争战利品是一件好事。他说，"这让我很高兴。"他察看一架被击落的俄罗斯战斗机的机翼后，脸上露出笑容。他说，“我们摧毁的敌方战车越多，我们就越接近胜利。”

这个战利品展览是另一位乌克兰老兵帕夫洛-内特索夫(Pavlo Netessov)的想法并付诸实现的心血结晶，他希望在乌克兰首都的一个城区让人们看到战争，该城区在2月和3月的战斗中虽然基本没有受到影响，但当时俄罗斯军队就在城市的大门口。他告诉法新社：“我希望人们通过这些战利品，了解正在发生的这场战争。”

几个星期以来，内特索夫作为基辅郊区的志愿战士亲眼目睹了这场战争冲突，他在那里出力帮助击退了俄罗斯军队，同时寻获了战争战利品。而作为军事纪念品和其他收藏品的爱好者，他已经用各种小饰品装饰他的办公室好几年了，包括用迫击炮弹制成的照明灯。对他来说，保存象征冲突的纪念品对乌克兰和它作为一个国家的发展至关重要。而且他认为，展示战争战利品是正常的。他说：“这不是吹嘘胜利的问题。最重要的是要表明它真的发生了。”

但参观者中，反应在喜悦和自豪之间，但也有冷漠和谨慎的。有的人自拍，有的人不给关注而经过。

据28岁的律师Inna Gopaïtsa来说，看到所有这些展示的战争物品，"真的很痛苦和困难"，她说，喉咙里仿佛有一个硬块作梗，但同时承认这种方法的 "有意义"。可是她的丈夫认为，"我们必须先赢得战争，要打败俄罗斯人。可是俄罗斯军队仍然还在乌克兰东部和南部肆虐。只有到那时，我们才能决定如何处理这一切。"