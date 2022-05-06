亚速钢铁厂乌克兰守军决意战死到底

政治

在乌克兰东南部港口城市马里乌波尔亚速钢铁厂地下工事坚持抗战的乌克兰守军面对几乎占领全城的俄军的疯狂攻击，仍然拒绝投降；乌克兰守军一位指挥官的妻子透露说，这些守军誓言“坚守到最后”。6日，联合国人道车队从亚速钢厂又疏散了50人。泽连斯基表示：马里乌波尔几乎被炸平了。

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马里乌波尔战略地位十分重要，俄军侵乌战争一开始，就出动重兵将马里乌波尔严密包围，然后持续对市内包括民用设施和平民住宅实施不间断的无差别轰炸。亚速钢铁厂目前已经成为该市乌克兰守军的最后据点，俄军虽然使用包括钻地炸弹在内的各种武器，对亚速钢铁厂实施猛攻，仍然无法撼动乌克兰守军的战斗意志和地下工事中的阵地。

5月9日星期一是俄罗斯卫国战争胜利日。虽然乌克兰战事仍在紧张进行而且人员设备损失惨重，但俄罗斯总统普京依然决定要在那一天举行盛大的阅兵仪式。美国及其他西方国家官员认为，普京有可能利用这个极具象征意义和宣传效果极佳的日子做一项重大的宣布，或者宣布在乌克兰取得重大战果，包括肃清亚速钢铁厂的地下守军，完全占领马里乌波尔；或者宣布将乌克兰的军事行动升级；也有可能两者兼而有之。

“他们不肯投降，”亚速钢铁厂地下工事一位乌克兰守军指挥官的妻子卡特琳娜∙普罗科彭科（Kateryna Prokopnko）5月5日在与丈夫通完电话后表示。“他们只是期待出现奇迹。”

这位妇女的丈夫，丹尼斯∙普罗科彭科（Denys Prokopenko）是坚守在亚速钢铁厂地下工事中乌克兰国民警卫队亚速特种作战独立支队的一位团长。他在电话中告诉他的妻子，他永远爱她。

团长的妻子说：“我听到这里人简直要发疯了。听起来他像是在告别，”。

乌克兰总参谋部星期五表示，俄军“对亚速钢铁厂守军部队的围困仍在继续”，而且俄军在空中支援下，又恢复了对厂区的进攻，力图占领和掌控整个厂区。

星期一的卫国战争胜利日是俄罗斯非常重要的爱国纪念日，但是英国国防部认为，只要乌克兰守军仍在亚速钢铁厂坚守，“俄军的损失就会持续上升，从而影响他们在顿巴斯南部的作战计划”。