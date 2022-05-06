俄军一舰艇传在黑海西部遭乌克兰巡弋导弹击中

导弹击中俄军一舰艇？

根据6日新闻媒体报导和社群媒体消息，一艘在黑海执行任务的俄罗斯舰艇遭到一枚乌克兰巡弋飞弹击中，船舰起火燃烧。

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乌克兰独立新闻社（UNIAN）引述乌克兰地方政府社群网站Dumska报导，俄军风暴海燕级（Burevestnik class）护卫舰6日正午在多瑙河三角洲外海的兹梅尼岛（Zmeyny）附近被击中。

《基辅邮报》（Kyiv Post）报导，可信度高的军事消息网站Gruz200表示，一名海军消息人士证实，一枚乌克兰海王星反舰巡弋导弹击中俄舰。

Dumska也说，一枚乌军海王星导弹击中俄舰，且俄舰上空有“大量”俄罗斯飞机盘旋。海上船隻追踪系统显示，俄罗斯搜救船SPK-46150已前往事发地点。

乌克兰国会议员洪契连科（Oleksiy Honcharenko）则在网路上宣称，遇袭的舰艇是俄军马卡洛夫海军上将号（Admiral Makarov）巡防舰，这艘军舰据悉已在黑海西部值勤一个多月。

Livemap军事资讯图像资源网站Livemap却表示，被击中的是俄军格里戈洛维奇海军上将级（Admiral Grigorievich class）巡防舰。

截至目前，乌克兰武装部队和俄罗斯联邦政府都未证实这起攻击事件。