导弹击中俄军一舰艇？

俄军一舰艇传在黑海西部遭乌克兰巡弋导弹击中

发表时间：

L’Amiral Makarov est l’un des fleurons de la marine russe mis en service seulement fin 2017
L’Amiral Makarov est l’un des fleurons de la marine russe mis en service seulement fin 2017 © archives AFP
作者： 法广
3 分钟

根据6日新闻媒体报导和社群媒体消息，一艘在黑海执行任务的俄罗斯舰艇遭到一枚乌克兰巡弋飞弹击中，船舰起火燃烧。

广告

乌克兰独立新闻社（UNIAN）引述乌克兰地方政府社群网站Dumska报导，俄军风暴海燕级（Burevestnik class）护卫舰6日正午在多瑙河三角洲外海的兹梅尼岛（Zmeyny）附近被击中。

 

《基辅邮报》（Kyiv Post）报导，可信度高的军事消息网站Gruz200表示，一名海军消息人士证实，一枚乌克兰海王星反舰巡弋导弹击中俄舰。

Dumska也说，一枚乌军海王星导弹击中俄舰，且俄舰上空有“大量”俄罗斯飞机盘旋。海上船隻追踪系统显示，俄罗斯搜救船SPK-46150已前往事发地点。

乌克兰国会议员洪契连科（Oleksiy Honcharenko）则在网路上宣称，遇袭的舰艇是俄军马卡洛夫海军上将号（Admiral Makarov）巡防舰，这艘军舰据悉已在黑海西部值勤一个多月。

Livemap军事资讯图像资源网站Livemap却表示，被击中的是俄军格里戈洛维奇海军上将级（Admiral Grigorievich class）巡防舰。

截至目前，乌克兰武装部队和俄罗斯联邦政府都未证实这起攻击事件。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNSC_RGB_blk_092917