俄军到处射弹 乌克兰农民得穿防弹衣下田

乌克兰/地雷与未炸炸弹

现在是世界粮食储备之一的乌克兰的播种季节。但是今年，除了燃料和化肥之外，当地农民还需要防弹背心和排雷人员来销毁落在他们田里的炸弹。

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在乌克兰的田地里，农民得冒着死亡危险下田。比如在该国西南部Igor Tsiapa的田地里，一枚未爆炸的导弹躺在一片黑土上，这片田没人敢动，而他的其他玉米田已经被耕种过了。这位农民说，"如果我们想有一个或多或少过得去的收获，一切都必须赶农忙时间完成......。"伊戈尔-齐亚帕的农场位于Zaporijjia地区的一个村庄Grygorivka附近。

自战争开始以来，乌克兰农民一直处于俄罗斯入侵的前线，俄罗斯在乌克兰全国各地埋下了大量的地雷，还有大量发射的炮弹，甚至导弹，很多并没有爆炸。

触发任何这些炸弹装置的风险很高。据警方称，最新的事故于周三发生在基辅地区。一位农民驾驶拖拉机撞上了地雷，农民的胳膊和腿被严重炸伤。

而分析公司ProAgro Group的玛丽亚-科列斯尼克（Maria Kolesnyk）估计，自战争开始以来已经发生了约20起类似事件，但不知道有多少起是致命的。

据描述，在伊戈尔-齐亚帕的田里，排雷小组头戴印有乌克兰紧急情况部的蓝色头盔，将拳头大小的小砖块炸药放在导弹旁边，然后在上面铲上一个土堆。该团队成员德米特罗-波兰丘克说：自战争开始以来，每天都有未爆弹药被发现要销毁。

而农民并不总是有耐心等待排雷人员的到来。当Dmytro Polichtchouk和他的同事们到达时，他们经常缺席，只是用一根挂着瓶子或塑料袋的棍子来标记炸弹的存在。

乌克兰是世界上最大的葵花籽油生产国，也是世界五大玉米和小麦出口国之一。而由于战争、农民被迫流离失所和燃料短缺造成的中断，正在引起许多依赖其出口的国家的担忧。