大赦国际报告证明俄军侵乌犯下战争罪行

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大赦国际组织（Amnesty International）今天宣布，有令人信服证据可证明俄罗斯军队在2月及3月占领乌克兰首都基辅外围地区期间犯下多起战争罪，包括法外处决平民。上述报告公布前，俄罗斯克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告诉路透社：“布查镇故事旨在诬陷俄军，并非事实。”

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国际特赦组织6日宣布，许多证据显示，俄军在2月及3月占领乌克兰基辅外围地区期间犯下多起战争罪。该维权组织在最新报告中说，俄军于2月24日入侵乌国不久后，对基辅发动猛攻，此后夺取基辅的行动宣告失败，但在这段期间内，平民遭到俄军“滥射、凌虐”等虐待。

大赦国际危机反应资深顾问罗维拉（Donatella Rovera）在基辅召开的记者会中表示，“这些案例并非独立事件，而是俄军掌控一座城镇或村庄时的固定行为模式。”据罗维拉还说，希望该组织收集的资讯“可被用来追究犯罪者的责任，即使不是今天，也希望未来用得着”。

大赦国际在报告中详细纪录俄军占领基辅西北方郊区期间犯下的战争罪行，包括布查镇（Bucha）大屠杀。据乌克兰当局，布查镇有400多名平民不幸丧生。报告结论指出，俄军在布查与邻近城镇犯下“许多明显战争罪行”，包括“22件非法杀戮罪行”，其中大多数属法外处决。

据报告还称，俄军在3月1日至2日空袭基辅西北郊城镇博罗江卡（Borodyanka）8间民宅，造成至少40名平民丧生，上述攻击行动“不符合比例原则且属无差别攻击，明显犯下战争罪行”。

据中央社今天引述乌克兰当局表示，他们正在调查俄军可能犯下逾9000起战争罪行。国际刑事法院（International Criminal Court）也在加速调查乌克兰境内战争罪行。