巴西前总统卢拉称泽连斯基也应为战争负责 乌克兰官方反击：扭曲真相

乌克兰/巴西前总统

前巴西总统卢拉日前受访时称乌克兰总统泽连斯基与俄国总统普京一样得对俄乌战争负责任，乌克兰总统府顾问波多利雅科今天在推特上表示，战争发生在乌克兰领土，俄罗斯企图扭曲真相。这是自俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来，乌克兰政府高级别官员首次公开谈论巴西。

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巴西前总统卢拉称泽连斯基应为战争负责，乌克兰官员驳斥说扭曲真相。

据中央社今天报道说，卢拉近日接受时代杂志（Time）采访中批评乌克兰总统泽连斯基对战争的行为。除了说觉得乌克兰领袖的行为“奇怪”外，卢拉还说泽连斯基和普京一样想要战争，“如果泽连斯基不想要战争，他可以与俄罗斯多谈判一会儿。”

据卢拉说：“泽连斯基与普京一样得对此次俄乌战争负责任，因为任何战争都不只有一个罪魁祸首。”

面对这些采访内容，乌克兰驻巴西大使馆已作出反应，正打算安排与卢拉正式会面，以澄清乌克兰政府的立场。

巴西前总统路易斯-伊纳西奥-卢拉-达席尔瓦在接受美国《时代》杂志周三发表的采访时说，乌克兰总统泽连斯基与俄罗斯总统普京一样，对乌克兰的冲突 "负有责任"。卢拉称，“我看到乌克兰总统得到了（世界上）每个议会的起立鼓掌。但这家伙和普京一样负责任。”

卢拉还称泽连斯基的行为 "很奇怪"：“他看起来像是表演的一部分。他早、中、晚都在电视上，在英国、法国和德国的议会里，就像在进行一场运动。他应该更关注谈判桌。”

法新社说，这位巴西左派的代表人物还指责西方大国 "煽动对普京的仇恨"。卢拉还说，“如果我们鼓励泽连斯基，他自己就更认为他是最好的。事实上，应该严肃地告诉他：'我的伙计，你是一个好的喜剧演员，但我们不会为了让你表演而打仗。” 卢拉并也告诉普京："你有很多武器，但你不需要用它们来对付乌克兰。我们来谈谈！"

76岁的卢拉曾在2003年至2010年两度担任巴西总统，卢拉将矛头指向美国总统拜登，他说拜登在乌克兰冲突问题上 "没有做出正确的决定"。据卢拉说，"美国有非常重要的影响分量，可以避免冲突（...）。拜登本可以更多参与，他可以飞到莫斯科与普京交谈。卢拉说：“这才是你期望从一个领导者那里得到的态度。”

卢拉也批评联合国。他说，"当务之急是建立一个新的全球治理。联合国不再代表什么，它不再被领导人认真对待。普京就是在未与联合国协商的情况下，单方面入侵乌克兰。"

法新社说，从乌克兰战争一开始，巴西左派的立场就很模糊，一方面谴责俄罗斯入侵，另一方面又认为北约有责任。