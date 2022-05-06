暗助乌克兰定点击杀俄罗斯侵乌将领？美国正式否认

乌克兰/俄罗斯/美国

2022年5月5日，在乌克兰南部港口城市马里乌波尔附近，亲俄分裂分子军队从一辆坦克向Azovstal钢铁厂开火。

美国国防部周四否认《纽约时报》所称，美国军队提供情报暗助乌克兰军队在前线锁定击杀俄罗斯高级将领。五角大楼发言人约翰-柯比说，美国确实向基辅提供情报，"以帮助乌克兰人保卫他们的国家"。 但是，美国军队不提供关于俄罗斯高级军事指挥官在战场上的位置的信息，也不参与乌克兰军队的定点击杀目标决定。

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不止一家美国媒体称美国军方暗助乌克兰定点击杀俄罗斯侵乌高级将领。美国NBC网络版消息周四表示，美国提供的信息帮助乌克兰击沉了俄罗斯巡洋舰“Moskva”号。据该频道引用的未透露姓名的官员说，乌克兰军队向美国人询问有关黑海中一艘船的信息。美国人随后确认该船为 "莫斯科 "号，并指明了它的位置。

摩斯克瓦号即莫斯科号是俄罗斯黑海舰队的旗舰，正式船员多达680人，于4月14日沉没。

但一位不愿透露姓名的美国高级官员向法新社否认美国提供了任何识别莫斯科号的信息。据该官员称，“我们不提供船只的具体目标信息。” 这位高级官员说：“我们可以提供整体信息，以帮助乌克兰人更好地了解俄罗斯船只在黑海构成的威胁，并帮助他们在防御来自海上的潜在攻击方面做好准备。”

不过，与五角大楼的说法相反，《纽约时报》周三援引美国各部门内部不具名的消息来源说，美国向乌克兰军队提供的情报使乌克兰军队能够在前线附近定点瞄准几名俄罗斯将军。该报援引几位美国高级官员的话说，在被乌克兰军队杀害的十几位俄罗斯将军中，"许多人 "是在美国情报部门的帮助下成为目标。

法新社说，但美国国家安全委员会（NSC）此前称，美国帮助乌克兰杀害俄罗斯将军的说法是 "不负责任的"。

据美国国家安全委员会发言人阿德里安娜-沃森在一封电子邮件中告诉法新社，"美国可以提供战场上的情报，以帮助乌克兰人保卫他们的国家，"国家安全委员会发言人阿德里安娜-沃森在一封电子邮件中告诉法新社。" 但她说：“我们提供情报的目的不是为了杀死俄罗斯的将军。”

据《纽约时报》写道，华盛顿帮助乌克兰的情报工作包括 "确定俄罗斯军队的移动指挥部的位置和其他细节，这些司令部经常移动"。

周一，五角大楼正式表示，俄罗斯参谋长瓦列里-格拉西莫夫上周对乌克兰东部顿巴斯地区的前线进行了 "数天 "访问，这表明俄罗斯的最高军事官员正在向战斗前线靠近。但五角大楼没有证实关于俄罗斯参谋长瓦莱里-格拉西莫夫受伤的传闻。