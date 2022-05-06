欧盟讨论禁运俄罗斯石油 仍艰难

欧盟/石油禁运

欧盟周五在布鲁塞尔讨论对俄罗斯石油禁运敏感议题，显示分歧与争吵。欧盟委员会主席冯德莱恩今天承认，今天正在犹豫的国家还没有准备好。一般认为，近期达成一致协议的困难不少。

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欧盟关于俄罗斯石油禁运的艰难谈判。据欧盟外交人士告诉法新社，周五正在布鲁塞尔讨论欧盟对俄罗斯石油禁运提案的新版本，其中有几个成员国要求的修改，但匈牙利甚至干脆阻止这一提案。

据匈牙利总理奥尔班周五语气强硬，称欧盟委员会关于在年底前禁止从俄罗斯购买石油和石油产品的建议 "破坏 "了欧盟的团结。奥尔班批评说，“从一开始，我们就明确表示，能源禁运是我们的红线。” 奥尔班在接受电台采访时说：他们已经越过了这一红线。

一位外交官说，大使级的谈判将是复杂的。通过禁运制裁需要27国的一致同意。这位外交官称，"制裁的问题是，协议必须再次经过各国首都来定。"

法新社说，根据周三提交给成员国的提案，规定在六个月内停止从俄罗斯进口原油，并在2022年底前停止成品油进口。提案给予匈牙利和斯洛伐克一年的延缓，直到2023年底，因这两个内陆国家依赖于通过德鲁日巴管道的俄罗斯能源输送。匈牙利和斯洛伐克认为这种减损的期限是不够的。而捷克共和国要求从中得到补偿。

据悉，在周五讨论的新草案中，该期限已被延长至2024年底，捷克共和国也被允许分享此例外。

据一位外交官说：协议已经从减损变成了要求豁免，这有点太过分了。

欧盟还要加大对俄罗斯制裁。黑名单上的新人物中包括俄罗斯东正教会会长基里尔，他是俄罗斯侵乌的直言不讳的支持者，但这一点也受到了欧盟内部质疑。

对俄罗斯的第六套制裁措施还针对金融部门，将俄罗斯最大的银行Sberkank（占俄罗斯市场的37%）和另外两家银行排除在Swift国际金融体系之外。根据法新社查阅的文件，包括俄罗斯24台和俄罗斯RTR在内的三个俄罗斯电视频道将被禁止在欧盟播放。

到星期天为止，欧盟的谈判能否有希望达成协议，乐观评论不多。

但据欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩（Ursula von der Leyen）周五承认，"今天正在犹豫的国家还没有准备好。她在德国日报《FAZ》组织的大会视频会议上说："一些国家没有出海口，我们正在与他们讨论，希望找到解决方案（......），这样他们就能保证有足够的石油供应安全。 冯德莱恩说，"我相信，我们将通过这一方案。如果需要多花一天时间，那就多花一天时间。"她说

法新社说，欧盟希望看到第六波制裁措施在5月9日第72个欧洲日之前生效。可是这一天在俄罗斯也被作为战胜纳粹德国的 "胜利日 "来庆祝。