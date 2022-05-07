乌克兰证实摧毁一艘俄罗斯登陆舰

乌克兰/俄罗斯

乌克兰周六说，它在黑海小蛇岛附近摧毁了一艘俄罗斯登陆舰，该岛已成为乌克兰抵抗2月底发动的俄罗斯入侵的象征。乌克兰国防部还在推特上调侃道，"今年5月9日俄罗斯舰队的传统阅兵将在蛇岛附近的海底举行。"

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法新社引述乌克兰海军在脸书上推文说，一架土耳其制Bayraktar TB2战斗无人机击中了11770 Serna型号登陆舰以及两套Tor地对空导弹系统"。乌克兰军方但没有说明战况具体日期。

莫斯科方面没有证实这一消息。

在乌克兰军队公布的视频中，可以看到一艘船停泊在被爆炸击中的码头附近，然后被火焰蹂躏，并散出大股的烟雾。长26米的塞尔纳号是俄罗斯级别的快速登陆舰，载重量为45吨。该登陆舰装备有7.62毫米机枪和伊格拉导弹发射器，被设计用于作战车辆以及突击部队的登陆。

此前，乌克兰军队在5月初还声称轰炸了蛇岛附近的两艘俄罗斯猛禽级巡逻艇，这两艘巡逻艇也被土耳其制Bayraktar TB2战斗无人机击中。

据基辅和华盛顿称，4月中旬，俄罗斯旗舰Moskva号被乌克兰导弹击中后在黑海沉没。莫斯科曾声称，它是由于船上的武器爆炸而受损。

法新社说，蛇岛已经成为乌克兰抗击侵略的一个象征，因为在冲突的第一天，乌克兰边防军向俄罗斯巡洋舰 "莫斯科 "号高喊 "去你妈的，俄罗斯军舰"，当时 "莫斯科 "号让他们投降，这段无线电交流在社交网络上疯传。在这次喊话之后不久，该舰炮击了蛇岛，俄国军队后来控制了该岛，乌克兰士兵被俘。他们后来在与莫斯科的战俘交换中被释放。

法新社说，这一言语交锋的记录成为乌克兰抵抗运动的主旋律，对俄罗斯边防军的严词回击甚至出现在国外支持乌克兰活动的标语牌上和乌克的兰邮票上。