乌战帮助欧盟找到了自身定位：寻求自强

欧盟/机制改革

当欧盟周一庆祝其72岁生日时，乌克兰的战争正在推动欧洲联盟彻底转型，要成为世界舞台上的一个强大角色。

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欧盟委员会主席冯德莱恩周五说："俄罗斯总统普京在乌克兰的侵略战争正在从根本上挑战我们的欧洲和平架构。

欧盟于周一庆祝其成立72周年，舒曼于1950年5月9日发表声明，提议建立欧洲煤炭和钢铁共同体。这个由曾经的战争国家组成的贸易集团已经成为一个强大的政治联盟，今天正准备向乌克兰输送武器并对俄罗斯实施前所未有的制裁。欧盟吸取了英国脱欧和特朗普在美国担任四年总统的教训，正准备面对一个自信的中国。

但是，这个拥有4.5亿人口的繁荣联盟，却在努力让所有27个成员国都用一个声音说话，并不是它可以渴望成为的全球大型政体。而且这与目前担任欧盟理事会主席的法国总统马克龙希望赋予欧盟的战略自主权相去甚远。

马克龙于4月再次当选法国总统，预计他将以更大的力度推行他的欧盟议程，然而本周法国其他党派领导人的呼吁和公民咨询却都支持对欧盟条约进行根本性的修改。

意大利总理马里奥-德拉吉周二告诉欧洲议会，欧盟需要一种 "务实的联邦制"，这将看到成员国失去否决权。 这是一条将导致修订条约的道路的开始。如果要做到这一点，我们必须以勇气和信心来对待它。" 德拉吉说，欧盟目前的机构和程序不足以处理乌克兰战争的后果。

欧洲政策中心智库主任费边-祖莱格说，"欧盟正处于一个十字路口"。他告诉法新社："随着俄罗斯对乌克兰的入侵，许多禁忌已经消失，各国正在做他们从未想过要做的事情。这涉及欧盟的外交和安全政策，但也涉及农业、移民、工业政策......。他认为，"欧洲可以决定利用这种情况，让欧洲联盟拥有它所需要的那种决策程序、权限和法律。或者我们继续走国家自己做事情的道路，我认为这注定要失败。"

欧洲议会已经批准了对条约的重写，并提出了最近结束的 "欧洲未来会议 "的49项建议，这是一次公民咨询。其中包括马克龙和德拉吉提出的限定多数投票的想法，以简化决策过程，以及增加欧盟委员会在国防等各国政府忌惮的领域的权力。

法新社说，该提案清单将于周一正式移交给法国总统。"据一位欧洲外交官说，其中90%以上 "可以在不改变条约的情况下实施"。除法国和意大利外，西班牙、比利时、荷兰和卢森堡等国家也将支持条约的修改。

但其他小成员国会持敌对态度，因为它们担心一旦失去否决权，就会失去对决策进程的所有影响力。

如果大多数欧盟成员国决定有必要改变条约，他们可以在欧洲理事会投票，启动一项 "公约"，从而进行谈判。

据一位欧盟外交官说，"根据我的计算，我们应该能够在欧盟理事会获得简单的多数票。"这位欧盟外交官说，问题在于，任何由此产生的文本都必须得到所有27个成员国的一致批准。