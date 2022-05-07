二战停战日：普京大阅兵 泽连斯基邀德国访问基辅

乌克兰/德国

5月9日是纪念第二次世界大战结束的日子，当日俄罗斯将在莫斯科红场阅兵，今天传最后一次阅兵彩排。而乌克兰总统泽连斯基希望邀请德国总理朔尔茨访问基辅，消息称，德国外长贝尔伯克或将全权代表朔尔茨前往基辅访问。

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据法新社报道称，德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）先前不愿承诺前往乌克兰，乌克兰总统总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）周五说，他已邀朔尔茨于本月9日造访基辅。

5月9日是纪念第二次世界大战结束的日子；前苏联加盟国也把这天视为苏联战胜纳粹的纪念日。

由于朔尔茨政府在协助武装乌克兰方面行动迟缓，加上他与史坦麦尔（Frank-Walter Steinmeier）长期以来支持与俄罗斯建立更紧密的能源关系，因此一直受到外界指责。

泽连斯基昨天接受伦敦智库「皇家国际事务研究所」（Chatham House）视讯访问，他谈到朔尔茨时表示：「他受邀前来乌克兰，他可以做出这个强而有力的政治举动，在5月9日这天来到基辅。」

俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）将于9日在莫斯科红场（Red Square）举行阅兵仪式，预料也将宣布俄乌战争的未来走向。

法新社说，就乌克兰总统泽连斯基说已邀德国总理朔尔茨于本月9日造访基辅，德国官方表示确有此事，不过前往乌克兰访问的可能会是外交部长贝尔伯克。

朔尔茨稍早在记者会上被问及是否会接受泽连斯基的邀请时说，与德国总统史坦麦尔（Frank-Walter Steinmeier）讨论后，「结论是外交部长贝尔伯克很快会前往乌克兰」。

泽连斯基在提到乌德两国间的紧张关系时说：「有时就历史上来看，即便在特定关系中存在某种冷淡，为了团结，我们仍必须采取某些做法。」