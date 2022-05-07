切尔西俄国老板今或成功转卖俱乐部 资金仍遭冻结

乌克兰/俄罗斯/英国/切尔西

俄罗斯寡头罗曼-阿布拉莫维奇已经决定在目前对俄罗斯实施经济制裁局势下，将所拥有的英国切尔西足球俱乐部出售。罗曼-阿布拉莫维奇已经为切尔西找到了新的买家：洛杉矶道奇棒球队的共同老板托德-波利。买家的报价高达42.5亿英镑（近52亿欧元）。

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据本台报道称，在俄罗斯入侵乌克兰后受到制裁，俄罗斯亿万富翁罗曼-阿布拉莫维奇也受到制裁，他抛出出售切尔西的计划，现在这位俄罗斯寡头已经为伦敦足球俱乐部找到了新的买家。洛杉矶道奇棒球队的共同所有者托德-波利和他的合伙人提出了一个天文数字的报价：42.5亿英镑（近52亿欧元）。

这位俄罗斯寡头是在2003年以1.7亿欧元买下了切尔西俱乐部。但罗曼-阿布拉莫维奇不太可能看到这些巨额利润的任何钱财。当他在俄罗斯入侵后不久将切尔西提出出售时，罗曼-阿布拉莫维奇坚持说他不会要求俱乐部偿还贷款，毕竟目前这些贷款高达20亿欧元。

罗曼-阿布拉莫维奇还承诺，所有利润都将用于侵乌战争的受害者。

据消息，出售的收益将存入一个被冻结的在英国银行账户。然后需要英国政府的绿灯来使用这些资金。