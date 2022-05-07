意大利扣押约7亿美元神秘超级游艇！船东疑是普京

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斐济扣押俄罗斯寡头苏莱曼·克里莫夫(Suleïman Kerimov)的豪华船只。第二天，也就是5月7日，意大利警方扣押了一艘价值约7亿美元的超级游艇，有传闻指这艘名为“天方夜谭”（Scheherazade）的游艇与俄罗斯总统普京有关，他甚至可能是船主。

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意大利经济和财政部于 5 月 7 日通报说，“打击金融犯罪警察进行调查后，把该船与俄罗斯政府高级官员以及受制裁的个人之间建立‘重要的经济和金融联系’成为可能。据《福布斯》报道，在俄罗斯入侵乌克兰之后，由欧盟发起打击金融犯罪组织。

据估计，这艘价值在 4.85 至 6.35 亿欧元之间的巨型游艇在托斯卡纳的 Marina di Carrara 的干船坞中接受了“数月”的调查。但美国经济杂志指出，他周二的发布会引发了“人们担心他会在调查结束前离开意大利”。

“天方夜谭”豪华游艇所有者的身份—意大利当局尚未披露—是很多人都在猜测。但俄罗斯总统本人的名字却挂在每个人的嘴边。

俄罗斯反对者纳瓦尔尼 (Alexei Navalny) 的反腐败基金会在 3 月底发表的一项调查指向普京 (Vladimir Putin)，指出“所有船员都是俄罗斯公民，受雇于联邦保护局”。

其它消息途径提出了俄罗斯国家石油公司 Rosneft 的前老板、与普京关系密切的胡代纳托夫 Eduard Khudainatov 的名字，但《纽约时报》采访了一位声称从未听说过 M.Khuainatov 的前船员。福布斯报道： “在船上，人们公开讨论普京是天方夜谭船只的真正拥有者”。

这艘 140 米长的巨型游艇于 2020 年从德国 Lürssen 造船厂下线，由意大利海洋集团维修。按照福布斯的报道：这艘游艇有两个直升机平台、一个美容院、一个电影院、一个水疗中心和一个健身房。