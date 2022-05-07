波罗的海三国外长访基辅

访基辅

波罗的海三国外交部长6日访问乌克兰，支持乌克兰尽快获得欧盟会员国候选资格；美国总统拜登宣布价值达1.5亿美元的武器援助新计划，内容包括更多砲弹、雷达等设备。

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波罗的海三国外交部长6日访问乌克兰，与总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskiy）、外长库列巴（Dmytro Kuleba）等人会谈。立陶宛外长兰茨贝尔吉斯表示，正与盟友合作推动，希望乌克兰能在欧盟6月峰会期间顺利取得会员国候选资格。

立陶宛外交部长兰茨贝尔吉斯（Gabrielius Landsbergis）、拉脱维亚外长林克维奇斯（Edgars Rinkēvičs）以及爱沙尼亚外长利梅兹（Eva-Maria Liimets）与泽连斯基、乌克兰国会议长斯特凡丘克（Ruslan Stefanchuk）、库列巴以及主管欧洲事务的副总理斯蒂凡尼什娜（Olga Stefanishyna）在首都基辅会晤，并造访遭俄军大肆破坏的基辅州伊尔平市（Irpin）。

波罗的海各国外长向乌方承诺，将持续在外交、政治领域对俄罗斯施压，推动更严厉制裁并进一步在国际上孤立俄罗斯。

除了支持乌克兰尽快获得欧盟会员国候选资格，波罗的海三国外长也承诺将持续提供军事和人道援助，并协助乌克兰重建。他们同时强调必须运用一切可行法律手段调查俄军战争罪行、要俄方负起应负责任。

美国总统拜登6日宣布一项价值达1.5亿美元的武器援助新计划，内容包括更多砲弹、雷达等设备，以助乌克兰抵御俄罗斯侵略。

拜登说：“我要宣布新一项安全援助计划，将提供更多火砲弹药、雷达和其他设备给乌克兰。”他同时警告，资金即将用罄，呼吁国会授权动用更多经费。

一名美国高阶官员说，新计划包括2万5000发155毫米砲弹、用来侦测敌军火力来源的反砲雷达、电子干扰设备和备用零件。砲弹似乎是要用于美国最近提供的榴弹砲。

这项新计划也意味著国会先前授权用于援助乌克兰的资金所剩的2.5亿美元即将见底。

拜登正催促国会授权一笔330亿美元的巨额援乌资金，内容包括200亿美元军事援助，为期5个月。