莫斯科推战争展览 不太容易自圆其说的宣传

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俄罗斯莫斯科一家博物馆举行展示乌克兰冲突中北约遭指控残酷的展览。展览面对大众，免费入场。观众立场不一，有参观者批评官方组织的展览是苏联式宣传的垃圾。

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据法新社今天发自莫斯科的展览现场报道说，扩音器响起震耳欲聋的战机噪音，墙上挂着显示受伤儿童和悲痛妇女的图片：莫斯科一家博物馆正在展示乌克兰冲突中北约的 "残酷"。而46岁的雅罗斯拉夫-波列斯特洛夫（Yaroslav Polesterov）抱怨说："我每次都说：很难谈论北约部队犯下的罪行，"该展览在俄罗斯国家当代历史博物馆举行，将持续到5月22日，他是 "北约--残酷的纪事 "的导游。

莫斯科认为大西洋联盟这个冷战时期的老对手是一种俄罗斯生存威胁，并以基辅的大西洋主义野心和西方对俄罗斯邻国的政治和军事支持，作为俄罗斯对乌克兰进攻的理由。

就在5月9日的年度阅兵前，展览的参观者很多。在入口处，一群身着制服的青少年学生摆拍照片。与位于莫斯科市中心特维尔大街的其他展览不同，北约残酷的展览是免费的。展览的主要信息是：北约是侵略者。展览馆墙上挂满了欧洲反北约的示威照片，以及无数在冲突地区的废墟中受伤的儿童的照片。

据28岁的博物馆科学部经理费奥多尔-科金(Fyodor Kokin)告诉法新社：“我们在这里谈论的是在目前的冲突中，北约正发挥着非常重要和积极的作用。包括北约向乌克兰提供武器、装备和弹药。”展览间里就有一个 "英国生产的反坦克导弹发射器，目前正由乌克兰武装部队使用"。

据他介绍，该展览在不到几周的时间内准备完毕，迄今已接待了14000名参观者。40岁的亚历山德拉叹息道，"这项工作是匆忙完成的，"她是一所国立学校的纪录片教师，她说，"我想，结合政治事件，把我的学生都带来参观是有意义的。这位老师问说，我们为什么要谈论 "残忍"？她还问道："我们为什么不谈谈这个北约成立的原因，它是如何随着时间的推移而演变的？" 她指着专门介绍越南战争的部分，指出 "应该责备的是美国，而不是北约"。

另一个老师波列斯特洛夫向学生们展示了刚从乌克兰运来的蓝黄军装和旗帜，旁边是纳粹党卫军头盔和美国国旗，地图上显示了北约导弹可以到达俄罗斯境内多远。

法新社说，北约对莫斯科来说，好战性质已不再是问题，克里姆林宫和普京不断举出1999年科索沃战争期间轰炸贝尔格莱德的例子，或2011年轰炸卡扎菲的利比亚。波列斯特罗夫还列举了对南斯拉夫的打击："在联合国，俄罗斯和中国都反对（......），这个决定是由美国总统（比尔）克林顿和像他一样的罪犯做出的。

但他承认有些游客（据他说是少数）不同意他的愤慨。

签名簿上的留言立场不一样。有人写："我们需要（......）儿童、青少年甚至许多成年人看到西方世界是多么的腐朽。"两名妇女还签署了她们的全名。另一条感谢展览讲述 "真相 "的信息是由 "国家杜马代表玛丽亚-布提娜 "签署的，据悉她曾因试图渗透美国政治而在美国被监禁了一年多时间。

在克里姆林宫全面镇压批评者的背景下，那些不同意的人用匿名发言："当局试图催眠人们 "或 "这个展览是苏维埃式的宣传垃圾"。还有人声明，"不要被宣传所迷惑。要乌克兰和整个世界的和平，要俄罗斯的自由和智慧！"