德国联邦议院议长访基辅 商讨武器援助与乌国入欧

德联邦议院议长访基辅

德国联邦议院议长巴斯8日访问基辅，会见乌国总统泽连斯基，双方就武器援助与乌国加入欧洲联盟相关问题进行讨论，并共同纪念二战受害者。

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在与巴斯（Baerbel Bas）会面的影片中，泽连斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，确保联邦议院（Bundestag）批准向基辅交付重型武器，以协助乌国抵御俄罗斯的攻击，是国家的“首要任务”之一。

泽连斯基也要求巴斯与联邦议院支持乌克兰加入欧盟。乌克兰若想加入欧盟，必须得到成员国一致同意，且通常需经过耗时多年的复杂谈判。

巴斯告诉德国《莱因邮报》（Rheinische Post），她向泽连斯基保证，德国将持续支持乌克兰为其存亡而战。

两人也同意，和平不应由俄罗斯单方面决定，“我们同意，和平不能由俄罗斯单方面说了算，而要透过公平的和平协议来促成。”

巴斯还说，关于乌克兰入欧一事，“联邦议院将加快所有必要程序。”

德国先前已同意向基辅提供包括自走砲在内的重型武器，一改长期以来因过去的纳粹历史而不向战区提供重型武器的政策。