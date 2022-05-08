普京坚称乌克兰就如同纳粹德国：会重现1945年的胜利

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯总统普京今天发布新讲话，保证"就像1945年一样，胜利将属于我们"。普京在5月8日的致辞中把第二次世界大战和乌克兰的冲突进行了许多比较。普京坚称去乌克兰发动战争不是侵略，而是去纳粹化。

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据法新社今天报道称，普京周日在向前苏联集团国家和乌克兰东部分离主义地区发表致辞时说：“今天，我们的士兵和他们的前辈一样，正在为把他们的祖国从纳粹的污秽中解放出来而肩并肩地战斗，我们坚信，就像1945年一样，胜利将属于我们。”

据普京说："今天，我们的共同责任是防止纳粹主义的死灰复燃，因为纳粹给不同国家的人民带来了如此多的痛苦，"普京说希望 "新的一代无愧于他们的父辈和祖辈的记忆。

普京在问候中不仅多次提到士兵，而且还提到 "后方 "的平民，说"他们以无数的牺牲为代价粉碎了纳粹主义"。普京说，"不幸的是，今天，纳粹主义又在抬头。"

俄罗斯总统普京在对乌克兰人说的一段话中说，"我们的神圣职责是防止那些在莫斯科从事的 "伟大卫国战争 "中被打败的人的意识形态继承人 "进行复仇"。

普京还祝愿 "所有乌克兰人民有一个和平和公正的未来"。

法新社说，周一明天，莫斯科将举行阅兵式，纪念对纳粹德国的胜利。俄罗斯现在以 "非军事化 "和 "去纳粹化"为今年2月24日对乌克兰发动的侵略战争作辩护。