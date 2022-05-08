朔尔茨：支持乌克兰是“5月8日的遗赠”

朔尔茨

据德国电视一台报道，德国总理朔尔茨于5月8日二战结束77周年发表电视讲话，为其支持乌克兰的政策做了辩护。这是朔尔茨就乌克兰战争第二次发表电视讲话。他以德国对二战的责任来说明支持乌克兰是正当的。他说，支持乌克兰是“5月8日的遗赠”。德国站在被袭击者的一边。

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这位社民党政治家在纪念1945年5月8日二战结束的电视讲话中说，“我们从1933年到1945年间的灾难性历史中吸取了重要教训。”那就是，“永远不要战争。永远不要种族灭绝。永远不要暴政。”在当前形势下，这意味着，“我们捍卫正义和自由，站在被袭击者的一边。我们支持乌克兰打击侵略者。”

朔尔茨强调，他深信俄罗斯总统普京不会赢得这场战争。乌克兰将幸存下来。朔尔茨还强调了德国人民提供帮助的意愿。“我们张开双臂，欢迎数十万乌克兰人。”朔尔茨还对订购人民提供帮助的巨大意愿表示了衷心的感谢。

俄国传统上于5月9日庆祝在二战中战胜了纳粹德国。乌克兰总统泽连斯基为此邀请德国总理朔尔茨于具有象征性的5月9日访问乌克兰。但朔尔茨周一是否会前往乌克兰，尚不明确。

德国电视一台报道说，泽连斯基既邀请德国总统施泰因迈尔，也邀请德国总理朔尔茨于5约9日访问乌克兰。迄今为止，朔尔茨还没有为发出团结信号而访问乌克兰。乌克兰政府于四月中旬拒绝德国总统施泰因迈尔来访，谴责他此前推行了亲俄政策。此举引发外交风波。朔尔茨随后回应说，他暂时不会访问乌克兰。

朔尔茨现在是否会接受邀请，尚不明朗。德国政府发言人表示，朔尔茨5月9日即周一已经有不少安排。法国总统马克龙再次当选总统后，将于周一对德国进行就职访问。另外，朔尔茨和七国峰会的同事以及乌克兰总统还将在二战结束纪念日就乌克兰局势进行视频会谈。至于总理是否会临时加插安排，他无可奉告。

根据朔尔茨公布的消息，德国外长贝尔博克将作为德国政府首位成员访问乌克兰。

德国《每日镜报》认为，朔尔茨发表电视讲话，是想清楚地阐述他的政策。但他的举止还是充满矛盾。他在接受《明镜》周刊的采访中，为他的含蓄做了辩护，并警告了核战争的危险。他说，他尽一切努力，阻止第三次世界大战的爆发。但数天后，德国还是同意向乌克兰提供重武器。最近的民调显示，德国大多数人认为，朔尔茨没有领导能力。他的最新电视讲话是否能消除各方对他的领导风格的批评，尚有待观望。