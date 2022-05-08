爱尔兰摇滚歌星前往基辅地铁站台为乌克兰自由献歌

乌克兰/爱尔兰摇滚歌星在基辅献唱

爱尔兰摇滚乐明星波诺Bono e与The Edge2022年5月8日在乌克兰基辅地铁站为乌克兰人自由献唱。

爱尔兰摇滚明星波诺Bono周日今天前往乌克兰基辅，在基辅市中心的一个地铁站表演，他献歌赞扬了乌克兰为 "自由 "而战。这位U2乐队的主唱还发表了自己 "为和平 "的祈祷。

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据法新社发自现场的报道说，在基辅地铁站的站台上，这位61岁的摇滚偶像演唱了U2的经典曲目《血色星期天》、《渴望》和《有你没我》。波诺在休息时说：“乌克兰的人民不仅在为你们自己的自由而战，你们也在为我们所有热爱自由的人而战。”

这位歌手还提到了乐队的祖国爱尔兰过去的冲突以及爱尔兰与一个更强大的邻国所经历的动荡。波诺说，"我们祈祷，乌克兰将很快能够享受到这样的和平。"

波诺是一位长期献身人道主义的活动家，经常为各种事业表演发声，包括与贫困和与艾滋病作斗争，在乌克兰首都响起空袭警报时和该国东部战火纷飞时，他突然在基辅出现了。

法新社说，有一次，波诺邀请一名乌克兰士兵和他一起唱歌，并以一首《站在我身边》呼吁全世界支持这个被战争蹂躏的国家。

波诺与U2吉他手 "The Edge "一起为包括乌克兰武装部队成员在内的当地粉丝表演。

听众中的一名乌克兰部队成员说，歌手带来了愉快。

而36岁的大学老师奥莱西亚-贝兹默特纳在表演前说，“真是有一种奇怪的感觉，就像我是回到了一个要上小学一年级的孩子的时代。”