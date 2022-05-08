特鲁多密而未宣抵达乌克兰 先凭吊伊尔平

乌克兰/特鲁多密访乌克兰

加拿大总理特鲁多周日访问了伊尔平，该市市长说，在今年3月被俄罗斯人占领之前，乌克兰和俄罗斯军队之间的激烈战斗使该市遭到严重破坏。特鲁多对乌克兰的访问还没有对外宣布。

广告 继续浏览后续

加拿大总理特鲁多周日访问了伊尔平。据该市市长奥列克桑德-马尔库欣在网络平台上写道："特鲁多来到伊尔平，亲眼目睹了俄罗斯占领者对我们城市造成的所有恐怖与破坏。

特鲁多对乌克兰的访问还没有宣布。特鲁多的办公室说："加拿大总理在乌克兰与泽连斯基总统会面，并重申加拿大对乌克兰人民坚定不移的支持。

伊尔平市长马尔库欣说，他真诚地感谢总理以及加拿大今天对乌克兰的支持。

市长说："我们相信，在我们的胜利之后，我们两国在重建乌克兰城市方面会继续合作。

法新社说，伊尔平位于基辅西北郊，在2月底俄罗斯入侵的早期，俄罗斯军队和乌克兰军队之间发生了激烈的战斗。俄国军队迅速控制了这个战前有6万人口的小镇，并在整个3月占领了伊尔平。

此后，基辅指责俄罗斯军队在那里进行了大屠杀--就像在邻近的布查镇一样--因为在这些地方发现了几十具穿着平民服装的尸体，这些地方被俄罗斯军队占领后又被抛弃。