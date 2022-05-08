美国第一夫人吉尔拜登闪电访问乌克兰 行前极端保密

乌克兰/美国/吉尔拜登突访乌克兰

美国第一夫人吉尔拜登2022年5月8日突访乌克兰，向乌克兰第一夫人泽连斯卡Olena Zelenska,献花慰问表达支持。

美国第一夫人吉尔-拜登周日对乌克兰进行了突然访问。吉尔拜登的发言人说，美国第一夫人在斯洛伐克边境附近的一所乌克兰学校会见了乌克兰第一夫人Olenena Zelenska。

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据法新社发自当地的报道说，美国第一夫人吉尔-拜登周日对乌克兰进行了突然访问。

吉尔拜登的发言人说，吉尔拜登在斯洛伐克边境附近的一所学校会见了乌克兰第一夫人Olenena Zelenska。

吉尔称，“我想来此参加母亲节活动。”

吉尔告诉记者："我认为向乌克兰人民展示这场战争必须停止的信息很重要。"

吉尔还说，“美国人民与乌克兰人民站在一起。”

法新社说，美国第一夫人吉尔-拜登本周在斯洛伐克与乌克兰难民家庭会面。

据法新社说，吉尔对乌克兰的访问直到最后一刻都是严格保密的。

据法新社说，吉尔-拜登和奥莱娜-泽连斯卡拥抱，美国第一夫人向乌克兰总统夫人赠送了鲜花。一位美国官员说，这是自2月24日冲突开始以来，乌克兰第一夫人泽兰斯卡首次公开露面。同一消息来源称，这两位第一夫人在最近几周内有过信件往来。

泽兰斯卡用乌克兰语回答吉尔的表态，她的话由一名口译员翻译。她对吉尔说：“首先，我想感谢你的一个非常勇敢的行为。”

乌克兰第一夫人说，因为我们理解美国第一夫人在战争期间来到这里需要多么严重的安全保护需要，这里每天都有军事行动，每天都有空袭警报响起，甚至今天也是如此。"

泽连斯基夫人称，"我们都感受到了你们的支持，我们都感受到了美国总统的世界领袖的责任心与感召影响，但我们想强调，母亲节对我们来说是一个非常有象征意义的日子，因为在这样一个重要的日子里，我们也感受到了你们的爱和支持。"

法新社说，两位第一夫人随后开闭门会议，持续了大约一个小时，然后她们会见正在制作剪纸的难民儿童。

法新社说，吉尔拜登随后离开乌克兰境内，返回斯洛伐克边境。